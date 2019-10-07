الكشف على 180 ألف تلميذ بمبادرتي 100 مليون صحة ونور حياة في قنا (صور)

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تابع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أعمال المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة " للقضاء على فيرس سي والكشف عن الأمراض غير السارية (ضغط – سكر – سمنة) لطلاب الصف الاول الاعدادي ومبادرة " نور... حياة " للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لتلاميذ المرحلة الابتدائية، بحضور العميد وليد البيلي السكرتير المساعد للمحافظة والدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



بدا محافظ قنا، جولته بتفقد اعمال مبادرة 100 مليون صحة، للكشف على طلاب الصف الاول الاعدادي، بمدارس (قنا الرسمية للغات – سيدي عبد الرحيم الاعدادية بنين -سيدي عبد الرحيم الاعدادية بنات).

وذكر محافظ قنا، ان الحملة تستهدف الكشف على 66 ألف و250 طالب وطالبة ب 499 مدرسة موضحا ان الحملة بدأت في الاول من اكتوبر وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.

كما تابع الهجان سير العمل بالمرحلة الثانية مبادرة " نور... حياه " بمدرستي (نجع السيد الابتدائية – ابو بكر الصديق الابتدائية) بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة الصحة والتربية والتعليم.



وأوضح محافظ قنا، ان المبادرة تستهدف الكشف على 120 ألف تلميذ وتلميذه بالمرحلة الابتدائية بمدارس المحافظة المختلفة. واكد ان المرحلة الاولى للمبادرة وقعت الكشف على 121 ألف تلميذ وتلميذه وتم توزيع 2000 نظارة طبية واجراء 72 عملية بالمجان.



وفي سياق آخر أكد الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي خلال حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الطب البيطري، أن التعليم هو الرافد الرئيسي لإعداد المواطن المتخصص وهناك دعم كبير من الدولة لقطاع التعليم والبحث العلمي.



وأشار الى اهمية حرص الطلاب على الحضور لضمان انتظام العملية التعليمية واهمية المشاركة في مختلف الانشطة الطلابية التي تحرص الجامعة على اقامتها وخصصت لها توقيتات محددة اسبوعيا.

واشاد رئيس الجامعة بتميز كلية الطب البيطري في النشر العلمي والحصول على المنح الدراسية من جامعات دولية متميزة.



ووجه الدكتور محمد وائل عبد العظيم، عميد كلية الطب البيطري التهنئة للطلاب الجدد واشار الى اقامة حفل استقبال الطلاب الجدد بالتزامن مع احتفالات نصر اكتوبر الذي يجسد معاني الصمود والتضحية.

واكد ان ادارة الكلية حريصة على توفير كافة سبل التعليم المتميز للطلاب وكذلك المشاركة في الانشطة الطلابية المختلفة.



تضمنت فقرات حفل الاستقبال تكريم الطلاب المتميزين في الانشطة الطلابية في العام الدراسي السابق وعرض فيلم تسجيلي عن اهم الفعاليات والانشطة التي شهدتها كلية الطب البيطري.

وقام الدكتور محمد وائل عميد الكلية بتسليم درع التكريم للدكتور يوسف الغرباوي رئيس الجامعة، وشهد حفل الاستقبال الدكتور عصام عبد الهادي عميد كلية الزراعة والدكتور أشرف الغنيمي وكيل كلية الطب البيطري لشئون التعليم الطلاب ولفيف من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وحضور طلابي كبير.

