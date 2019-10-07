احمد سعد ينفى تصالحه مع سمية الخشاب





انفصال احمد سعد عن سمية الخشاب



يشار أن أحمد سعد أعلن فى شهر مارس الماضي،عن انفصاله من الفنانة سمية الخشاب، قائلاً: "أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، وأتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمنى ربنا يقدرنى على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندى أولادي".



أسباب طلاق احمد سعد من سمية الخشاب



ويشار ان احمد حل مؤخرا كضيفا فى برنامج "شيخ الحارة"، وعلق فيه عن انفصاله من الفنانة سمية الخشاب، قائلا: "الست اللى تتجوز راجل ولو يوم واحد، وتطلع تتكلم عليه تبقى مش تمام".



وأضاف: "أنا مش طالع علشان أفضح حد، طالع أوضّح لجمهوري وجهة نظري و الأسباب الحقيقية للانفصال،وأضاف أنا طلقتها غيابي، وهي طالعة بتقول إن هي كانت رافعة عليّا قضية طلاق، ده مش حقيقي، أنا عمري ما أوافق أعيش مع واحدة رافعة عليّا قضية طلاق.



وتابع: كان في بينا مشاكل، أنا اتخدعت فيها، وهي مكنتش تعرف إني هطلقها، وعندما سألتهُ الإعلامية بسمة وهبة عن سبب الطلاق، قال: "أنا آمنت لها بكل ما أملك، كنت محتاج ست تنظم لي حياتي، أنا كنت راجل (مهرجل)، بشتغل كويس وبكسب كويس، لكن مضيّع كل فلوسي، أول ما شفتها قولتلها ده، وآمنتها على فلوسي وحاجتي.



وأكمل حديثه قائلا:" أنا كنت بروح اشتغل كل يوم بالليل في المحافظات، وأديلها الفلوس تشيلهالي، لحد ما جت يوم قالتلي (لازم تشتري بيت ملك)، قلت لها اكتبي البيت باسمك، ولما أقولك تنقلي الملكية انقليهالي، أهلي كانوا فرحانين أن بقى عندي مكان ملك، سمية كانت بتنظم لي حياتي، لكن لما جيت طلبت منها نقل ملكية البيت، رفضت، قالت لي (أديك حقها)، وفي الآخر ادتني شيك بربع المبلغ".







تحضيرات أحمد سعد لألبومه الجديد View this post on Instagram ده كذب كذب ...انا الحمد لله لما ببص لقدام ماببصش للي ورا خالص ولا بفكر فيه ..ونفسي ننسا المرحله دي بقي ..ويا ريت مش كل حد عايذ الناس تهتم بكلامه علي السوشيال ميديا يجيب سيرتي 🙋‍♂️ A post shared by AHMED SAAD (@ahmed_saad_official2018) on Oct 7, 2019 at 5:20am PDT



ويشار أن أحمد سعد انتهى من تسجيل أغنيتن من ألبومه الجديد، الأولى بعنوان "هو اللى خان" وهى من كلمات صلاح مندي، وألحان حسين محمود، وتوزيع طارق عبد الجابر، والثانية بعنوان "النفسية" وهى من كلمات صلاح مندي، وألحان تامر كروان ، وتوزيع طه الحكيم، ويعمل حاليًا سعد على اختيار باقى أغانى الألبوم الذى سيتم فى الأسواق خلال فترة المقبلة.



طرح أحمد سعد مؤخرًا دعاءً دينيًا فى شهر رمضان الماضى بعنوان "مسحراتى" وذلك عبر موقع "يوتيوب"، الأغنية من كلمات محمود هلال، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام الحسن.





يشار أن أحمد طرح مؤخرا أغنية "يا مدلع" وهى إحدى أغنيات ألبوم أحمد سعد الجديد، وسوف يتم طرح من قبل شركة "مزيكا" خلال الأيام القادمة.



أغنية "يا مدلع"، من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدي، وتوزيع أشرف البرنس، ومن إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس.



تصوير الأغنية



الكليب تم تصويره في النمسا في مدينة سالزبورج وهي رابع أكبر مدينة نمساوية ومسقط رأس الموسيقار الشهير موزارت.



وتتميز سالزبورج بمناظرها الطبيعية الخلابة وبسلسلة من البحيرات العذبة،واستغرق تصوير الكليب يومين وشارك فيه مجموعة كبيرة من الموديلز والراقصات من النمسا، أما الموديل الرئيسية فكانت من ألمانيا.

والأغنية دخلت قائمة الأكثر رواجًا على "يوتيوب"،و حققت الأغنية حوالى 3 مليون مشاهدة بعد 10أيام من طرحها، و احتلت مرتبة متقدمة فى قائمة "التريند"، وشارك في الكليب مجموعة كبيرة من الموديلز والراقصات من النمسا، أما الموديل الرئيسية فكانت من ألمانيا .

ويشار أن أحمد سعد انتهى من تسجيل أغنيتن من ألبومه الجديد، الأولى بعنوان "هو اللى خان" وهى من كلمات صلاح مندي، وألحان حسين محمود، وتوزيع طارق عبد الجابر، والثانية بعنوان "النفسية" وهى من كلمات صلاح مندي، وألحان تامر كروان ، وتوزيع طه الحكيم، ويعمل حاليًا سعد على اختيار باقى أغانى الألبوم الذى سيتم فى الأسواق خلال فترة المقبلة.طرح أحمد سعد مؤخرًا دعاءً دينيًا فى شهر رمضان الماضى بعنوان "مسحراتى" وذلك عبر موقع "يوتيوب"، الأغنية من كلمات محمود هلال، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام الحسن.يشار أن أحمد طرح مؤخرا أغنية "يا مدلع" وهى إحدى أغنيات ألبوم أحمد سعد الجديد، وسوف يتم طرح من قبل شركة "مزيكا" خلال الأيام القادمة.أغنية "يا مدلع"، من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدي، وتوزيع أشرف البرنس، ومن إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس.الكليب تم تصويره في النمسا في مدينة سالزبورج وهي رابع أكبر مدينة نمساوية ومسقط رأس الموسيقار الشهير موزارت.وتتميز سالزبورج بمناظرها الطبيعية الخلابة وبسلسلة من البحيرات العذبة،واستغرق تصوير الكليب يومين وشارك فيه مجموعة كبيرة من الموديلز والراقصات من النمسا، أما الموديل الرئيسية فكانت من ألمانيا.والأغنية دخلت قائمة الأكثر رواجًا على "يوتيوب"،و حققت الأغنية حوالى 3 مليون مشاهدة بعد 10أيام من طرحها، و احتلت مرتبة متقدمة فى قائمة "التريند"، وشارك في الكليب مجموعة كبيرة من الموديلز والراقصات من النمسا، أما الموديل الرئيسية فكانت من ألمانيا .

نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" صورة له ، وعلق عليها قائلا :"ده كذب كذب ...انا الحمد لله لما ببص لقدام ماببصش للي ورا خالص ولا بفكر فيه ..ونفسي ننسا المرحله دي بقي ..ويا ريت مش كل حد عايذ الناس تهتم بكلامه علي السوشيال ميديا يجيب سيرتي".