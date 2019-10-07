الموافقة على اعتماد الهيكل الوظيفي للكليات الجديدة بجامعة المنوفية

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أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وافق على اعتماد الهيكل الوظيفى لكليات التربية للطفولة المبكرة، الإعلام، طب الأسنان، الصيدلة الطب البيطرى بالجامعة قسم تعليم، وذلك في إطار اهتمام الدكتور عادل مبارك ببدء العمل بالكليات الجديدة التي تمت إضافتها للجامعة واستكمال الهيكل الإداري بها.



وأضاف المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وافق أيضاً على استحداث المجموعة النوعية لوظائف الإدارة الإشرافية بمجموعة الوظائف التخصصية بجدول وظائف جامعة المنوفية، والموافقة على استحداث بعض الوظائف بجدول وظائف الجامعة للكليات السابق ذكرها.



وذلك على النحو التالى: أمين الكلية المستوى الوظيفى مدير عام، المستوى الأول (أ) مدير إدارة عميد الكلية، مدير إدارة مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، مدير إدارة مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، مدير إدارة شئون تعليم، مدير إدارة رعاية الطلاب بكليات التربية للطفولة المبكرة، الإعلام، طب الأسنان، مدير إدارة رعاية الشباب بكليتى الصيدلة والطب البيطرى، مدير إدارة المعامل بكليات الصيدلة، الطب البيطرى، طب الأسنان، مدير إدارة الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية مدير إدارة المكتبة، مدير إدارة الشئون الإدارية، مدير إدارة الشئون المالية، مدير إدارة شئون أمانة مجلس الكلية.