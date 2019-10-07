بعد غلق فيس بوك لصفحاتها.. حسين الزناتي يتضامن مع 'الفجر': موقف النقابة واضح

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أعلن حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، تضامنه مع جريدة الفجر، بعد غلق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لجميع صفحاتها ومنصاتها.



وقال "الزناتي" إن موقف نقابة الصحفيين واضح وصريح في هذا الشأن، وهو دعم الجريدة والتضامن معها، مضيفًا أن جريدة الفجر تقدم خدمة صحفية متميزة وموضوعية، ولها دور في مكافحة الإرهاب.



وتابع: "وكأن ما حدث المقصود به جريدة الفجر، نتضامن مع حرية الرأي والتعبير، وفتح منصات التواصل الاجتماعي لتبادل الأفكار والرؤى ووجهات النظر".

