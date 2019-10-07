بعد غلق فيس بوك لصفحاتها.. حسين الزناتي يتضامن مع 'الفجر': موقف النقابة واضح
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:56 م
Advertisements
ميسون أبو الحسن
Advertisements
Advertisements
أعلن حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، تضامنه مع جريدة الفجر، بعد غلق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لجميع صفحاتها ومنصاتها.
وقال "الزناتي" إن موقف نقابة الصحفيين واضح وصريح في هذا الشأن، وهو دعم الجريدة والتضامن معها، مضيفًا أن جريدة الفجر تقدم خدمة صحفية متميزة وموضوعية، ولها دور في مكافحة الإرهاب.
وتابع: "وكأن ما حدث المقصود به جريدة الفجر، نتضامن مع حرية الرأي والتعبير، وفتح منصات التواصل الاجتماعي لتبادل الأفكار والرؤى ووجهات النظر".
وقال "الزناتي" إن موقف نقابة الصحفيين واضح وصريح في هذا الشأن، وهو دعم الجريدة والتضامن معها، مضيفًا أن جريدة الفجر تقدم خدمة صحفية متميزة وموضوعية، ولها دور في مكافحة الإرهاب.
وتابع: "وكأن ما حدث المقصود به جريدة الفجر، نتضامن مع حرية الرأي والتعبير، وفتح منصات التواصل الاجتماعي لتبادل الأفكار والرؤى ووجهات النظر".
Advertisements
- محمد عمارة يتضامن مع موقع "الفجر" بعد إغلاق صفحاتها الرسمية على فيسبوك
- وكيل اتصالات النواب يتضامن مع "الفجر" بعد إغلاق صفحاتها على فيس بوك
- خالد أبوبكر يعلن تضامنه مع "الفجر".. ويوجه رسالة نارية لموقع "فيس بوك"
- أحمد موسى يعلن تضامنه مع "الفجر".. ويؤكد: "الفيس بوك يكمم حرية الرأي والتعبير" (فيديو)
- تعرف على أبرز أخبار التوك شو اليوم السبت 5-10-2019
- بعد غلق منصاتها على فيسبوك.. حماد الرمحي: 'الفجر' أبرز الصحف المهنية في مصر والشرق الأوسط
- سكرتير عام 'الصحفيين' يعلن تضامنه مع 'الفجر' بعد إغلاق فيسبوك لجميع منصاتها
- ضياء رشوان يعلن تضامنه الكامل مع 'الفجر' بعد غلق فيسبوك لجميع صفحاتها
- بعد غلق فيس بوك لصفحاتها.. عمرو بدر يعلن تضامنه مع 'الفجر': ضد استخدام سلاح الحجب
- بعد غلق صفحاتها.. أستاذ إعلام بالقومي للبحوث الجنائية تتضامن مع "الفجر" ضد "فيس بوك"
المزيد عن: نقابة الصحفيين حسين الزناتي جريدة الفجر بوابة الفجر الفجرتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر