"شنق نفسه بسلك المروحة".. تحقيقات النيابة في انتحار "ترزي" بـ15 مايو

Advertisements

فتحت نيابة حوادث حلوان الكلية، تحقيقات موسعة فى واقعة انتحار "ترزي" بأقدامه على الانتحار بشنق نفسه بسلك المروحة فى منطقة 15 مايو.



كما أمرت النيابة فى وقت سابق بتشريج جثة المجنى عليه وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاه وحدوثها وأسبابها والوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك.



وتبين من مناظرة النيابة للجثة أنها لرجل فى العقد الرابع من العمر يرتدى ملابسه كاملة ويوجد حول الرقبة أثار خنق، وتبين من التقرير الطبى المبدئي أن لا يوجد شبه جنائية فى الوفاه.



واستدعت النيابة العامة لزوجة المجنى عليه التى قالت فى أقوالها أن زوجها كان يعانى من حالة نفسية منذ فترة طويلة بسبب مروره بأزمة مالية، وأضافت أنه قاما باعتزال الناس وعدم الذهاب الى شغله والمكوث فى غرفته، ويوم الواقعة قامت باعداد الفطار له وعند دخولها غرفة نومه فوجئت به معلقا بسلك مروحة، فقامت بالاستغاثة بالجيران الذين أسرعوا على الفور على صوت صراخها وحاولوا انقاذه الا انه فارق الحياه.



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي العميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من ربة منزل، مقيمة بمجاورة 18، دائرة القسم، مفاده انتحار زوجها، داخل غرفته، وبالانتقال والفحص عثر على جثة المدعو محمد.م 47 سنة، متزوج ولديه 3 أطفال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.