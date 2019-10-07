محافظ دمياط تطالب مسئولي وحدة محلية بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

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قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، بزيارة مفاجئة لمقر الوحدة المحلية بقرية السنانية للتأكد من انتظام سير العمل بها.



وفى مستهل الزيارة التى رافقها خلالها اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد تفقدت المحافظ إدارة خدمة المواطنين بالوحدة، حيث تابعت الإجراءات الخاصة بتلقى شكاوى المواطنين وآليات التعامل مع كافة المطالب والشكاوى وفقا للتعليمات الموجهة لرؤساء الوحدات المحلية للتيسير على أبناء المحافظة وخلق قنوات مباشرة للتعامل معهم.



وعلى جانب آخر، شددت الدكتورة منال عوض على موظفى القسم الهندسى بمراجعة كافة قرارات الازالة لحالات التعدى على الأراضى الزراعية للبدء في تنفيذها فورا.



وقد وجهت محافظ دمياط لرئيس الوحدة المحلية بالقرية ببذل أقصى الجهود للارتقاء بمنظومة العمل داخل الوحدة وكذلك تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إفتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،اليوم الأحد ٦ مدارس بمدينة دمياط الجديدة مابين إنشاء جديد وتوسعات بتكلفة إجمالية ٦٨.٧٣٦.٠٠٠ مليون جنيه وذلك بحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد والسيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة جيهان حسين مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية والمهندس محمد رجب رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة.



و استهلت المحافظ تلك الجولة بإفتتاح مدرسة زيد بن حارثة الرسمية للغات المنشأة حديثا بقوة ٣٣ فصل وبتكلفة ٧.٧١١.٠٠٠ مليون جنيه، إذ تفقدت قاعات رياض الاطفال بمبنى المدرسة واشادت بمستوى التجهيزات الخاصة بها وفقا للمنظومة التعليمية الجديدة.



كما دشنت محافظ دمياط المدرسة الدولية الرسمية والتى تعد أحد المشروعات القومية الواعدة التى توليها وزارة التربية والتعليم اهتماما بالغا لتقديم خدمات تعليمية مميزة وفقا للنظام العالمى IG بتكلفة مناسبة، حيث تفقدت المحافظ مبنى المدرسة والذى يتكون من طابق ارضى وطابقين علويين ويضم ٤٢ فصل دراسى بتكلفة قدرها ١٩.٢٧٩ مليون جنيه حيث أشادت بمستوى التجهيزات الخاصة بالفصول وقاعات رياض الأطفال كما تابعت أعمال تجهيز الملعب وقاعات الطعام مضيفة أن إنشاء تلك المدارس يهدف الى مواكبة التطورات التعليمية العالمية وتأصيل القيم والأخلاق الحميدة لدى الطلاب



وواصلت الدكتورة منال عوض جولتها بإفتتاح مدرسة رياض الصالحين والتى تعد صرح تعليمى يضم جميع المراحل التعليمية بقوة ٣٣ فصل دراسى وبتكلفة قدرها ١٤.٢٥٥.٠٠٠ مليون جنيه.

