الأقصر تستأنف أعمال المبادرة الرئاسية "نور حياة" للكشف المبكر على طلاب المدارس "صور"

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استأنفت محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، أعمال المبادرة الرئاسية "نور حياة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الدراسي الماضي.



وتوقفت مبادرة "نور الحياة"، للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المدارس بالمرحلة الإبتدائية، التي ينفذها صندوق تحيا مصر على مستوى الجمهورية، وذلك بسبب اجازة نهاية العام الدراسي.



وأعلنت محافظة الأقصر، انطلاق المبادرة الرئاسية، حيث بدأت بمدرسة أحمس الابتدائية وسط مدينة الأقصر، والتي تستهدف الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية.



و وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، باتخاذ كافة الإجراءات وأوجه الدعم والمساندة اللازمة لتسهيل تنفيذ وإنجاح أعمال المبادرة، وتحقيق الهدف المرجو منها، وتذليل أي عقبات قد تواجه الفرق الطبية أثناء تنفيذ المبادرة.



يذكر أن مبادرة "نور حياة" تستهدف إجراء الكشف الطبي لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية، منهم 67،602 تلميذ بالمرحلة الابتدائية على مستوى محافظة الأقصر، حيث يتم علاج الحالات المكتشفة وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة وتوفير النظارات الطبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف اصابتهم.



ومن جانب آخر، شهد سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء هشام شادي، اليوم الاثنين، بمقر ديوان عام المحافظة، لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين، والذي يعقد بصورة دورية بناء على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وذلك لبحث مطالب المواطنين واحتياجاتهم، ووضع الحلول الفورية والملائمة لمشكلاتهم.



واستمع سكرتير عام المحافظة، خلال اللقاء، إلى شكاوى المواطنين ومتطلباتهم والتي شملت أغلبها قطاعات التربية والتعليم والصحة والمرافق والإسكان والبنية التحتية والزراعة ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، كما استمع إلى مطالب عدد من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بحضور وكلاء الوزارات وممثلي المديريات الخدمية المختلفة، وعدد من المواطنين.



ووجه سكرتير عام المحافظة، خلال اللقاء، بدراسة كافة مطالب واحتياجات المواطنين التي تم عرضها، وإيجاد أنسب الحلول العملية لها بما يتيح حصول كل مواطن على حقه، بما لا يتعارض مع القوانين.



