السفير العراقي بالقاهرة يلتقي بوزير قطاع الأعمال

التقى سفير جمهورية العراق ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف الدليمي، بالسيد هشام أنور توفيق، وزير قطاع الاعمال العام المصري، وذلك بمقر الوزارة.

ونقل سعادة السفير الدليمي في بداية اللقاء تحيّات معالي وزير التجارة العراقي د. محمد هاشم العاني لنظيره معالي الوزير هشام أنور توفيق.

بعدها بحث الجانبان، الإعداد والتنسيق للجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة والمُقرر عقدها في بغداد خلال الفترة المقبلة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وفي هذا الإطار، أشار الوزير توفيق الى حرص الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عقد هذه اللجنة بأقرب وقت ممكن، حيث تعد اللجنة المشتركة أحد أهم آليات تفعيل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، مُعبراً عن دعم الحكومة المصرية للعراق في جميع المجالات ومنها مجال الاعمال وقطاع الشركات، مُشيراً الى ان هذا اللقاء يأتي تأكيداً على سعي مصر الدائم لمد جسور التعاون مع مختلف الدول العربية الشقيقة، وكذلك سعي وزارته لفتح أسواق جديدة للشركات المصرية المتخصصة خارج مصر، موضحاً ان العراق الشقيق معروف بكثرة وتنوع مصادره المادية والبشرية.

من جانبه أكد سعادة السفير الدليمي لمعالي الوزير توفيق على أهمية العلاقة التأريخية بين العراق وشقيقته الكبرى مصر، باعتبارهما من أهم ركائز المنطقة، مشيراً الى ان العراق اليوم قد انتهى من مرحلة الحرب ضد التنظيمات الإرهابية، بعد القضاء على تنظيم "داعش" البغيض، وتطهير كافة المدن العراقية من دنسه، وانتقل بعدها الى الشروع في مرحلة البناء وإعادة إعمار البُنى التحتية للمدن التي تم تحريرها، موضحاً أنه جاري التنسيق مع بغداد لدراسة مسودات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقترحة من الجانب المصري وصولاً الى تحديد الموعد النهائي لانعقاد اللجنة العليا المقررة في بغداد.