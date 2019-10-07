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أول تعليق من ترامب على انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:02 م
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أول تعليق من ترامب على انسحاب القوات الأمريكية من سوريا
ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن الوقت حان للولايات المتحدة للخروج من هذه الحرب التي لا نهاية لها في سوريا

 

وأضاف ترامب، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر "تويتر": "على أوروبا وروسيا وسوريا وإيران والعراق والأكراد تسوية الوضع في سوريا".

 

وطالب ترامب، الأتراك والأكراد حل الوضع فيما بينهم بعد انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا.

 

انسحاب القوات الأمريكية

وبدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من نقاطها العسكرية المؤقتة بمدينتي تل أبيض، بريف الرقة، ورأس العين، بريف الحسكة، المتاخمتين للحدود التركية، شمال شرقي سوريا.

 

ويأتي ذلك في ظل الحديث عن عملية تركية وشيكة محتملة، شرق الفرات، لتطهير المنطقة من الإرهابيين وإقامة منطقة آمنة.

 

وانخرطت الولايات المتحدة في الحرب الداخلية بسوريا، عبر غارات جوية على تنظيم داعش الإرهابي، في سبتمبر 2014.

 

قوات سوريا الديمقراطية

وأصدرت قوات سوريا الديمقراطية، بيانًا حذرت فيه من أن التدخل العسكري من جانب تركيا في الأراضي السورية، سيكون بمثابة كارثة على المنطقة، ونتيجة له سيعود تنظيم داعش إلى المنطقة التي هزم فيها.

 

تهديد تركيا

ويأتي هذا البيان رداً على تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال فيها إن التدخل التركي ضد الأكراد في شمال وشمال شرق سوريا بات "وشيكاً"، مؤكداً أن "صبر أنقرة نفد في انتظار دعم الولايات المتحدة لهذا العمل العسكري".


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