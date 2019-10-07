بعد عرض "الممر".. شريف منير ينشر صورته له من أحداث الفيلم عبر "إنستجرام"

قام النجم الكبير شريف منير بنشر صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير (إنستجرام)، كانت هذه الصورة من أحداث فيلم الممر، ذلك بعد عرض فيلم الممر لأول مرة مساء أمس عبر شاشة قناة (On E)، تزامناً مع الاحتفال بذكري نصر 6 أكتوبر المجيد.





حيث شارك شريف منير في فيلم الممر فيه كضيف شرف، وقدم شخصية ضابط شرطة، يقوم بحل نزاع بين ضابط يعمل بالجيش المصري قام بضرب مجموعة من المدنيين بعد قيامهم بالمزح عليه والسخرية منه أثناء بسبب نكسة عام (1967) ضمن أحداث الفيلم وأثناء تواجده بسنترال لإجراء مكالمة للإطمئنان علي الضباط في وحدته.





جدير بالذكر أن فيلم الممر هو فيلم حربي تدور أحداثه في فترة حرب الاستنزاف وحتي تحقيق النصر والعبور في حرب 6 أكتوبر العظيمة، وتم تصوري الفيلم بين خمس محافظات مصرية هم القاهرة، أسوان، الاسماعيلية، السويس، سيناء، وتم الاستعامة بفريق عمل امريكي لتصوير مشاهد الأكشن، كما تم تدريب الممثلين المشاركين في الفيلم علي فنون القتال المختلفة وحمل السلاح، وحقق الفيلم إيرادات مرتفعة وقت عرضه في موسم عيد الفطر المبارك، وصنف في المركز الرابع في قائمز الأفلام الأكثر دخلاً بتاريخ السينما المصرية.





يذكر إن فيلم الممر من من تأليف وإخراج شريف عرفة تم إنتاجه في عام (2019) وهو من إنتاج المنتج هشام عبدالخالق، من بطولة أحمد عز، أحمد فلوكس، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني محمد فراج، محمود حافظ، أسماء أبو اليزيد، هند صبري.





في سياق متصل حقق فيلم الممر نجاحاً منقطع النظير فور عرضه علي قناة (on e) لأول مرة، حيث اهتم الشعب المصري بمختلف أعماره وفئاته علي مشاهدة الفيلم سواء في القهاوي أو المطاعم أو البيوت، وكانت هناك حالة من البهجة والإنبهار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفةحيث أعلن رواده عن مدي إعجابهم بالفيلم وتفاعلهم مع أحداثه وأبطاله، وفخراً منهم بتاريخهم الثري وجيشهم العظيم.





يذكر أن الفنان شريف منير شارك في عدداً من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية ذات الطابع الحربي الذي يحكي عن بطولات المصريين في حرب 6 أكتوبر وأخرهم فيلم الممر ومسلسل الزيبق في جزئه الأول وفليم ولاد العم.



