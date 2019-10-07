شاهد.. إعلان محمد صلاح وعمرو دياب الجديد (فيديو)
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:52 م
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الفجر الرياضي
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ظهر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمطرب عمرو دياب في إعلان جديد لإحدى شركات الاتصالات العالمية.
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