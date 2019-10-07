ميتشو يشعل أزمة عنيفة ضد مجلس الزمالك

تحفظ الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك على قرار مجلس الإدارة بضم مساعد مصري إلى جهازه في الفترة المقبلة.









وبرر ميتشو تحفظه على ضم مساعد مصري بسبب رغبته في استكمال الموسم بنفس القوام الموجود في الجهاز الفني وثقته في المساعدين الأجانب.









وتعادل الزمالك مع إف سي مصر بهدف لمثله بالأمس ضمن منافسات بطولة الدوري وهو ما تسبب في هزة داخل الفريق.





وأشار مصدر في الزمالك إلى أن إدارة النادي ترى أنه لا بديل عن ضم مساعد مصري إلى الجهاز لتصحيح الأمور داخل الفريق قبل لقاء القمة أمام الأهلي.









ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 19 أكتوبر الجاري على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري.









ودافع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق رغم التعادل مع إف سي مصر بنتيجة 1-1 أمس بالجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.









وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "دور المدرب يكمن في أن يصل باللاعبين لمرمى المنافس، ويخلق الفرص، وهذا ما حدث أمام إف سي مصر، ولكن إهدار الفرص السهلة عن طريق عمر السعيد، وكذلك أوباما، وقف عائقا أمام الزمالك لتحقيق الفوز".









أضاف: "أكرر، ميتشو يفصل من فايلر مدرب الأهلي 100 شخص، ولكن ينقص الزمالك فقط توفيق الله، فضلا عن أن فايلر لم يلعب مباريات صعبة حتى الآن، وبالرغم من ذلك، هناك من يشيد بفايلر وكأنه أفضل مدرب في العالم، لماذا هذا الغل".









تابع: "هناك أخطاء من اللاعبين، وسيتم توقيع عقوبات عليهم ماديا ومعنويا، ولكن في النهاية لقاء وانتهى، لن نغير ميتشو، ونثق فيه تماما خاصة أن المشوار مازال طويلا".









وأكمل: "البعض من اللاعبين يخشى فقدان مركزه في منتخب مصر يجب أن نتكلم بوضوح هناك رعونة من بعض لاعبي الزمالك ظهرت أمام أف سي مصر وسيتم معاقبة المخطئين".









اختتم: "نبهنا قبل ذلك، على البطاقات الصفراء، وحذرنا من الاعتراض وافتعال الأزمات، إذا كان طارق حامد موجود في مباراة اليوم كان الوضع تغير لذلك يجب على كل لاعب أن يهدأ ويتعامل مع الحكام بحرص".











