حساب المواطن يكشف عن مدة دراسة الأهلية للاستفادة من دفعة نوفمبر

يعمل برنامج حساب المواطن السعودي على تسهيل اجراءات التسجيل للمواطنين الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، من خلال صفحة "خدمة المستفيدين" على موقع "تويتر"، حيث تمكن المستحقين والمستفيدين من الحصول على أي الاستفسار يخص حساب المواطن ، وتعمل الخدمة على الرد الفوري للاستفسارات.





وفي نفس السياق، ورد لخدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن سؤالًا هامًا من مستحق بشأن مدة دراسة الأهلية، قائلًا: "كم يستغرق دراسة اهلية التابع انا اضفت في يوم 15 ميلادي من شهر سبتمبر هل ينزل في شهر اكتوبر والا الشهر الي بعده".





ورد حساب المواطن عبر "خدمة المستفيدين" قائلًا: (أهلاً بك ، في حال تم إضافة تابع قبل تاريخ 10 " أكتوبر" سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغك بإستيفائه لشروط الأهلية عن طريقك حسابك ( دراسة الأهلية ) ضمن دورة الأهلية لشهر "نوفمبر" ولن تشمله دفعة شهر أكتوبر، نسعد بخدمتك).





أهلاً بك ، في حال تم إضافة تابع قبل تاريخ 10 " أكتوبر " سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغك بإستيفائه لشروط الأهلية عن طريقك حسابك ( دراسة الأهلية ) ضمن دورة الأهلية لشهر " نوفمبر " ولن تشمله دفعة شهر أكتوبر ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 7, 2019



