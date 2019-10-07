"اسأل أهلها وناسها".. حملات الترويج للسياحة المصرية لا تنتهي

أطلقت الهيئة العامة لتنشيط السياحة حملة ترويجية جديدة للمقاصد السياحية المختلفة في البلاد، عن طريق الترويج لأهالي هذه المناطق تحت شعار "اسأل أهلها وناسها".





تأتي هذه الخطوة في إطار حملتها people to people، التي أطلقتها أكتوبر الماضي وتوجه اهتمام كبير وخاص للشعب المصري وعاداته وتقاليده، وذلك من خلال أجندة فعاليات ترفيهية على مدار العام، وبالاستعانة بالأساليب التسويقية والمنصات الإلكترونية الجديدة.





ودعت الهيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي متابعيها لزيارة أسوان خلال الموسم الشتوي والتمتع بجوها المبدع هذا الفصل والتعرف على أهلها عن قرب، وقالت في تغريدة لها على موقع التدوين المصغر "تويتر" لا تذهب للغرباء لمعرفة أسرار المدينة، في أسوان، لن تعرف أدق التفاصيل لقصص التاريخ إلا من أهلها، اسأل ناسها".





ضوابط جديدة لتنظيم الحملات

وقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة يوليو الماضي، الضوابط الجديدة التي من شأنها تنظيم الحملات الدعائية المشتركة مع منظمي الرحلات السياحية للعام المالي 2019- 2020، وذلك في إطار قيام الهيئة بمراجعة وتطوير أدوات الترويج والتنشيط بما يتوافق مع المتغيرات المتلاحقة في مجال السياحة عالميًا.





وتسعى وزارة السياحة لاستغلال المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي الاستغلال الأمثل، فقد لجأت الدكتورة رانيا المشاط إلى التعاقد مع شركة عالمية لإدارة صفحات هيئة تنشيط السياحة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تعمل على مخاطبة الأسواق الخارجية لإظهار جمال وإبداع المقاصد السياحية المصرية.





تعاقد مع شركات عالمية

وتعاقدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط مع الشركة العالمية Isobar الذراع الإبداعي لشبكة Dentsu Aegis الرقمية، وستتولى الشركة إدارة صفحات التواصل الاجتماعي للهيئة المصرية لتنشيط السياحة، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية دولية للترويج للسياحة في مصر على هذه المواقع الاجتماعية، إلى جانب إعداد محتوى تسويقي رقمي.





حملات موجهة

وكانت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة التابعة لوزراة السياحة، أطلقت يونيو الماضي، حملة دعائية لمصر بدول الخليج العربي امتدت خلال فترة الصيف، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لجذب المزيد من السياحة العربية، إذ تمثل السوق العربية نسبة 30% من حجم الحركة السياحية الوافدة من الخارج.





وتضمن برنامج الحملة الترويجية، التي أطلقت خلال شهر رمضان الماضي، لوحات إعلانية خارجية ضخمة في دول الخليج العربي وبالأخص الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، إلى جانب حملة إلكترونية مكبرة تستهدف الجمهور العربي من خلال مقاطع فيديو ترّوج لمصر ومعالمها السياحية، على مواقع التواصل الاجتماعي.





كذلك ضمّنت الحملة الترويجية إعلانات تليفزيونية موسعة بكبريات القنوات العربية، باعتبار التليفزيون أكثر الوسائل الإعلامية انتشارًا، وذلك من خلال البرامج والمسلسلات التي عُرضت في شهر رمضان وتلقى استحسانًا لدى الجمهور الخليجي، وتحظى بأعلى نسب مشاهدة دون غيرها من الأعمال الأجنبية.



