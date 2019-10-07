ريال مدريد يفاوض "مكاليلي" الجديد
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:47 م
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الفجر الرياضي
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دخل الفرنسي نجولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي دائرة اهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أن
نجولو كانتي الملقب بـ"مكاليلي الجديد" خطف انتباه ريال مدريد لضمه ليحل
كبديل للبرازيلي كاسيميرو.
وأشار إلى اهتمام ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس الحالي
والسابق لتشيلسي في ضم الفرنسي إلى تورينو خاصة أن سعره لن يتجاوز 70 مليون جنيه
إسترليني.
كان كانتي قد شارك في فوز تشيلسي على ساوثهامبتون برباعية مقابل
هدف في مباراة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.
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