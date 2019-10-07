تعرف على موعد احتفالية دار الأوبرا المصرية بعيدها الـ31

تحتفل دار الأبرا المصرية على المسرح الكبير، بعيدها الحادى والثلاثين، خلال يومى 10 و11 أكتوبر الجارى.





ويستضيف الحفل الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وعدد من الوزراء والسفراء ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة.





وأوضح مجدى صابر، اليوم، الإثنين، برنامج الحفل المميز حيث يشارك فى الاحتفال أكبر فرق الأوبرا، وعلى رأسها فرقة الباليه التى ستقدم الفصل الثانى من بحيرة البجع، فرقة الموسيقى العربية التى ستقدم مختارات من أجمل أغانيها، بالإضافة إلى تقديم بعض الأغانى العالمية.





وأشار إلى تكريم وزيرة الثقافة لعدد من فنانى الأوبرا وهم المايسترو سليم سحاب، مصطفى ناجى، رضا الوكيل، إيمان مصطفى، محمد حمدى، جيهان مرسى، وليد عونى، عمر فرحات، صبحى بدير، لمياء زايد، نيفين علوبة، وحسن شرارة.





يُذكر أن دار الأوبرا، أو الهيئة العامة للمركز الثقافى القومى افتتحت فى عام 1988 وتقع فى مبناها الجديد الذى تم تشيديه كمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامى.



