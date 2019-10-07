بعد تعاقده مع سارة الطباخ.. سيف زهران يستعد لتقديم برامج ذات محتوي خاص

تعاقد الفنان الشاب سيف زهران علي إنتاج أكثر من برنامج ذات محتوي خاص بسبب شهرته علي السوشال ميديا كصانع محتوي مع المنتجة سارة الطباخ المالكة لشركة "ايرث برودكشن"، التي تدعم المواهب الفنية في مختلف المجالات والذين يمتلكون قدرات إبداعية كبيرة، ولذلك وقعت مع الفنان الشاب سيف زهران علي إدارة أعماله الفنية خلال الفترة القادمة وتم التعاقد بمكتب المحامي حسام السنهوري بالزمالك.

من جانبه أكد سيف أن سارة صاحبة رؤية فنية خاصة وتجيد تحقيق نقلات لكل العاملين معها، وكلي ثقة في تحقيق نجاح غير مسبوق.

أما سارة أكدت أن سيف لديه إمكانيات تمثيلية كبيرة، ومتحمسة جدا للعمل معه، كما أكدت سارة الطباخ ان إمكانيات سيف زهرات ليست فقط تمثيلية وأن شهرته على السوشيال ميديا كصانع محتوي creative content creator أيضا تجعلها تقرر إنتاج برامج له ذات طابع محتوي خاص.

يأتي ذلك في الوقت الذي وقعت فيه سارة الطباخ، مع المايسترو الكبير هاني فرحات مالك شركة "2HO" عقد شراكة استراتيجية بينهما تنص بنودها علي تؤامة بين الشركتين في الساحة الفنية، وتنظيم حفلات ومهرجانات دولية بالوطن العربي، كما تتولي شركة "ايرث برودكشن"، إدارة أعمال المايسترو في كل حفلاته.

وفي وقت سابق أصدرت الدكتورة سارة الطباخ المنتجة والمسئولة عن كافة أعمال محمد بيان تحذيري ضد الفنان محمد الشرنوبي.

وحذرت شركات الإنتاج الفني والاعلاني والإعلامي من التعامل مع محمد الشرنوبي إلا من خلال شركتها، بعد أن علمت بوجود مفاوضات من بعض شركات الإنتاج معه، وأنها ترحب بأي جهة ترغب في التعاقد مع الفنان من خلال شركتها "إيرث برودكشن".

وكانت المنتجة سارة الطباخ، وقعت مؤخرًا عقدًا مع الفنان تامر عاشور لإنتاج وإدارة أعماله الفنية، تعاقد سارة الطباخ مع تامر عاشور لم يكن التعاون الأول بعد الشرنوبى، فقد سبقه الفنان الشاب حازم ايهاب، ومن المنتظر أن تعلن خلال الفترة المقبلة عن أكثر من إسم جديد ينضم مع شركتها للإنتاج الفنى.

كما تعاقدت الفنانة مي عمر، مع الدكتورة سارة الطباخ، لإدارة أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، وتأتي هذه الخطوة بعد صداقة طويلة بين الثنائي توجت بالعمل، ويدرس الثنائي عدد من السيناريوهات لأختيار أفضلها خلال الفترة القادمة.

مي أكدت عقب توقيعها علي العقد: "أشعر بالسعادة لتوقيعي مع سارة الطباخ، وبيننا تفاهم كبير، وأعتقد أننا سنقدم أعمال متميزة".

اما سارة الطباخ تؤكد: "مي نجمة متألقة وسعيدة بانضمامها إلي شركة ايرث برودكشن وأعتبرها إضافة قوية جدًا.

يذكر أن آخر أعمال مي مسلسل "ولد الغلابة"، الذي قدمت فيه البطولة النسائية مع أحمد السقا وعرض في رمضان الماضي، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا بعد أن تصدر قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة، كما تألقت بإطلالات متميزة في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة.

وقالت "مي"، من خلال برنامج "Etبالعربي": "حاليًا يوجد مشروع سينمائي ولكنه حتى الآن في مرحلة التحضيرات، وهو فيلم مختلف كثيرًا لأنه لايت كوميدي ومن إخراج سامح عبد العزيز".

يُشار إلى أن آخر أعمال الفنانة مي عمر، السينمائية هو فيلم "آخر ديك في مصر"، الذي عُرض عام 2017، وكانت أحداثه تدور حول علاء الديك موظف في بنك، لكنه يكره النساء منذ الصغر ويتجنب أية معاملات مع نساء عائلته، وعندما يتوجه مع رجال عائلته لرحلة نيلية، يموت جميع رجال العائلة فيما عداه، واﻵن عليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن شؤون عائلته التي صارت جميعها من النساء فقط بما أنه قد بات الرجل الوحيد في العائلة.

يُذكر أن فيلم "آخر ديك في مصر" من بطولة: محمد رمضان، مي عمر، هالة صدقي، إنتصار، ليلى عز العرب، دينا، إنجي وجدان، ملك قورة، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

وفي سياق آخر أكدت أنها ستشارك بالسباق الرمضاني لعام 2020، ولكن بعيد عن زوجها المخرج محمد سامي، مؤكدة أنها تعمل مع زوجها في حالة إن كان الدور مناسب لها.