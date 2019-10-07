"راية" و"أﭬايا" تتعاونان لاعتماد حلول منصة التواصل الموحد IX Contact Center

أبرمت اليوم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات اتفاقية تعاون مع أﭬايا لتوفير الحلول المبتكرة لمنصة التواصل الموحد IX Contact Center ، بهدف دعم التواصل بين فريق العمل وتطوير خدمات مركز " omnichannel" للعملاء، بالإضافة إلى تعزيز عمليات الشركة كمزود رائد لخدمات التعهيد للأعمال التجارية في مصر.





وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التحول الرقمي في مصر وتشجيع الشركات الأجنبية على الاستعانة بخدمات التعهيد للعمليات الرئيسية، وتحقيق زيادة في توسع الشركة عالمياً من خلال توفير خدمات تتمتع بأحدث الحلول التكنولوجية المتطورة، كما تتيح منصة التواصل الموحد IX Contact Center الاستفادة من التقنيات المبتكرة التي تعَزز كفاءة الموظفين، الخدمات الذاتية ونظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR) حيث أنها قائمة على منصات مفتوحة.





وقالت ريم أسعد، الرئيس التنفيذي في شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات: "شهدت الشركة نمواً في عملها من خلال التعاون مع أﭬايا على مدار الــ18 عاماً الماضية، وتركز شركة راية على ثلاثة محاور في تعزيز مراكز الاتصال الخاصة بها وهي تجارب العملاء، التوسع وتمكين التحول الرقمي، ولذا نحرص اليوم على الاستفادة من أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة التي تقدمها أﭬايا لتعزيز الأعمال وزيادة الإنتاجية وكفاءة الموظفين وتحقيق تجارب استثنائية لعملائنا".





وأعرب نضال أبو لطيف رئيس أﭬايا الدولية عن فخره بالتعاون المثمر مع شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات على مدار عقدين والذي يعكس ثقة الشركة في الحلول التكنولوجية المتطورة التي تقدمها أﭬايا ، مؤكداً على أهمية السوق المصري لنمو وازدهار أعمال الشركة وحرصها المتواصل على دعم التحول الرقمي في مصر، من خلال الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة واطلاق تدريب متخصص لعملائنا في مصر بالقطاع.





وتتمتع شركة راية بفريق عمل يضم أكثر من 7,000 متخصص من ذوى الكفاءات، وتتضمن قاعدة عملاء شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات للشركة العالمية المدرجة في قائمة فورتشن 100 والعاملة في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، وتقدم الشركة خدمات مراكز اتصال، خدمات المكتب الخلفي، الخدمات المهنية وخدمات إدارة قنوات البيع داخليًا والخدمات الرقمية للعملاء محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتوفر لعملائها خدماتها الاحترافية مع أكثر من 25 لغة مختلفة من خلال 10 مراكز تقع في مصر، بولندا، والإمارات العربية المتحدة.





ومن جهته، قال أحمد فايد، المدير الإقليمى لــ أﭬايا- مصر وليبيا: "تلتزم كل من أﭬايا وشركة راية بتقديم تجارب عملاء مبتكرة لا مثيل لها، والآن مع حلول التواصل الموحد الجديدة يمكن للشركة تقديم خدمات رقمية رائدة غير مسبوقة لعملائها تساعد على تلبية متطلباتهم، ونتطلع لمزيد من التعاون المثمر مع الشركة في مجال التحول الرقمي خلال السنوات القادمة".





وعلَق ياسر شرف، مدير تقنية المعلومات في شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات: "تحرص راية على اعتماد أحدث التقنيات في مراكز الاتصال لارتقاء بمستوى الخدمات وتقديم أفضل تجارب للعملاء وتوفير التكاليف، كما تسعى الشركة إلى زيادة فريق عملها بأكثر من 1000 موظف سنوياً، لتلبية متطلبات عملائنا من خلال الوسائل المناسبة لهم سواء عبر الرسائل، البريد الإلكتروني أو الدردشة ووسائل التواصل الاجتماعى".





هذا، وتعتبر حلول منصة التواصل الموحد الرائدة التي تقدمها أﭬايا لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ضمن احدث الحلول المبتكرة التي تستعرضها أﭬايا خلال مشاركتها في "أسبوع جيتكس للتقنية 2019"، ويمكن زيارة جناح أﭬايا رقم " C10 " في "قاعة زعبيل" حتى 10 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي للإطلاع على أحدث الحلول التكنولوجية والتقنيات المتطورة التي تطرحها أﭬايا هذا العام في المعرض.