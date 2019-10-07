اقتصادية البرلمان تستدعي الوزراء لتقيم برنامج الإصلاح الاقتصادي

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قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، استدعاء وزراء المجموعة الاقتصادية لعرض تقييمهم لما تم من إجراءا تتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الثلاث سنوات الماضية.



وقال الدكتور أشرف العربى، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، أن المواطن المصرى سيكون هو أولوية لجنة الشئون الاقتصادية خلال دور الانعقاد الخامس، قائلا: "مصر انتهت من برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى كانت مدته 3 سنوات، والآن يجب استدعاء الوزراء للاستماع إلى تقييمهم بشأن هذا البرنامج وما تم تحقيقه وما لم يتحقق".







وأشار "العربى" إلى أن الإصلاح الاقتصادى لن يؤتى ثماره طالما كان يتعلق بالموازنة العامة للدولة فقط وتحميل أعباء الموازنة على المواطن المصرى، مضيفًا أن دور الانعقاد الحالى هو آخر أدوار انعقاد الفصل التشريعى الأول، وأنه سيكون منهاج عمل اللجنة خلال هذا الدور هو إلقاء الضوء على الأثر التشريعى للقوانين الاقتصادية التى وافقت عليها اللجنة وأقرها المجلس خلال أدوار الانعقاد السابقة، وتتويجًا لمجهودات أعضاء اللجنة لكى يبرز أمام الرأى العام الدور الرقابى للجنة جنبًا إلى جنب مع دورها التشريعى.





وكذلك متابعة أداء الحكومة لتنفيذ وتحقيق وتفعيل ما سبق وأن أوصت به اللجنة فى كافة التقارير والمذكرات والبيانات الصادرة عنها (تقارير اتفاقيات دولية، تقارير القوانين، توصيات الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية، برنامج الحكومة، الزيارات الميدانية، جلسات المواجهة والاستطلاع، مذكرات).











