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ضبط 6 أطنان من اللحوم الفاسدة خلال حملة تموينية بالإسكندرية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:40 م
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ضبط 6 أطنان من اللحوم الفاسدة خلال حملة تموينية بالإسكندرية
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محمد رجب - دينا حسن
 
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تمكنت أجهزة مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، بالتنسيق مع مباحث التموين، اليوم الاثنين، من ضبط 6 أطنان منتجات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة مكثفة على منافذ بيع اللحوم والمطاعم والمنشآت التجارية، بمناطق المنتزه وشرق المحافظة.

وشكلت إدارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية، لجان ضبط مكونة من أطباء التفتيش ومسؤولي إدارات التفتيش والمجازر، بمشاركة مباحث التموين، للرقابة على منافذ بيع المواد الغذائية والمنشآت والمطاعم.

ووفقا لبيان صادر عن مديرية الطب البيطري، اليوم الإثنين، أسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان مصنعات لحوم، و3 أطنان منتجات دواجن.

كما جرى ضبط 169 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
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