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مرتضى: سأدفع 40 مليون لكل لاعب في الأهلي

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:36 م
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مرتضى: سأدفع 40 مليون لكل لاعب في الأهلي
الأهلي والزمالك
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الفجر الرياضي
 
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هدد مرتضى منصور رئيس الزمالك نادي الأهلي حال انتقال محمود كهربا إلى صفوف الشياطين الحمر قادمًا من ديسبورتيفو أفيس البرتغالي خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل.

 

وأكد مرتضى منصور أنه سيدفع 40 مليون جنيه لكل لاعب في الأهلي من أجل ضم نصف لاعبيه حال قدوم كهربا للغريم التقليدي.


ويترقب محمود عبد المنعم كهربا حسم انتقاله للأهلي أثناء إجازته التي يقضيها حاليًا في مصر، أثناء فترة التوقف الدولي بعد أن رحل عن الزمالك بداعي عدم توثيق عقده وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

 

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