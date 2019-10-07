تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة

Advertisements



نظم حزب مستقبل وطن عدة فعاليات بمختلف محافظات الجمهورية، حيث قامت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة بتوزيع الحقائب المدرسية بالمجان بمناطق حلوان - 15 مايو - الزاوية الحمراء - الوايلي - غمرة).. فضلا عن تنظيم رحلة الشباب الحزب وبعض الأطفال الأيتام إلى بانوراما أكتوبر بشارع صلاح سالم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.



ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة عدة فصول محو أمية بالتنسيق مع الهيئة العلمية لتعليم الكبار بمركزی (البدرشين - ناهيا) وأقامت أمانة الحزب بمحافظة البحيرة عدة منافذ لبيع اللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بمراكز (النوبارية - كوم حمادة - أبوالمطامير - حوش عيسى) ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الغربية بتنظيم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بقاعة جيفال بمدينة طنطا بحضور قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب، فضلا عن تنظيم عدة قوافل بيطرية للكشف على رؤوس الماشية وتقديم الأمصال اللازمة بالمجان بمرکزی (السنطة - سمنود).



واقامت أمانة الحزب بمحافظة الشرقية عدة معارض لبيع الملابس الجاهزة والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمراكز (الحسينية - مشتول السوق - منيا القمح - كفر صقر) وأقامت أمانة الحزب بمحافظة سوهاج بإقامة عدة معارض لبيع الأدوات المنزلية بأسعار مخفضة بمراكز (طما - طهطا - المنشأة - جرجا) ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الأقصر إحتفالية للإعلان عن توفير بعض المشروعات الصغيرة للسيدات المنتمين للأسر الفقيرة بقريتي (توماس - عافية) بمركز إسنا في إطار تفعيل مبادرة (أنثى عظيمة) ونظمت أمانة الحزب بمحافظة أسوان ندوة تثقيفية حول أهمية دور المحليات في الحياة السياسية والحزبية بمركز شباب قرية البصيلة بإدفو وقامت أمانة الحزب بمحافظة جنوب سيناء بتوزيع كمية من اللحوم بالمجان بودیان (مندر - سبيته - فريزة) بمدينة شرم الشيخ.