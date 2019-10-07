أصبح أتلتيكو مدريد حديث عشاق كرة القدم حول العالم، وذلك بعد فشله في تخطي فريق بلد الوليد في الدوري الإسباني، حيث تعادل أتلتيكو مدريد سلبيًا مع بلد الوليد في مباراة الأمس ضمن مناسفات الجولة الثامنة في مسابقة "الليجا".





أتلتيكو مدريد يحقق أسوأ سجل تهديفي في الجولات الأولى من "الليجا"





حقق أتلتيكو مدريد يحقق رقمًا سلبيًَا بعد تعادله مع بلد الوليد بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "نيوفو جوسي"، حيث سجل أتلتيكو مدريد 7 أهداف في أول 8 مباريات بمسابقة الدوري الاسباني "الليجا"، وهو أسوأ سجل تهديفي لأ تلتيكو مدريد في الجولات الأولى من المسابقة لأول مرة منذ موسم 2005/2006.

المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد يشعر بالإحباط!





بعد سقوط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل السلبي أمام بلد الوليد، أبدى دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد ، إحباطه الشديد.

وقال المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد : "إذا نظرنا إلى الشوط الأول سنرى أنه من الجيد أننا خرجنا من اللقاء بنقطة وإذا نظرنا إلى الشوط الثاني فسنرى أننا خسرنا نقطتين، كان الخصم هو الأفضل في الشوط الأول، وبصفة خاصة بداية من الدقيقة 15، كرة ركلة الجزاء لم تكن خطيرة، ولكنها كانت ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني كنا أفضل بكثير من الخصم، وصنعنا فرصًا ومواقف كانت قادرة على منحنا الانتصار، لقد خضنا المباراة في ملعب الخصم وفريق بلد الوليد لم يهاجمنا كثيرًا، كان الشوط الثاني أكثر اقترابًا مما كنا نود أن نظهره منذ البداية"، حسب صحيفة "آس" الإسبانية.





وعن افتقاد أتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد، قال " سيميوني ": "نحتاج إلى دقة أكثر وحسم، مهاجمو الفريق يتمتعون بكامل دعمي ويجب علينا الانتظار".





ترتيب أتلتيكو مدريد في الدوي الإسباني "الليجا"



