حجز تربي في السيدة نفسية بتهمة التستر علىى سيدتين بقتل رضيعة
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:35 م
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داليا عادل
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قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، حجز تربي مقابر السيدة نفيسة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، بتهمة التستر على سيدتين بعد إلقائهما طفلة مقتولة وإخفائها داخل حفرة بمنطقة الخليفة.
كما استدعت النيابة شهود العيان تمهيدا لسؤالهم حول الواقعة، وامرت النيابة بتفريغ الكاميرات المحيطة حول الواقعة وارسال تقرير وافى بها.
وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة الخليفة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة بمنطقة الخارطة القديمة بالسيدة عائشة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثرت على جثة طفلة عمرها نحو ٤ سنوات وبها عدة إصابات وترتدي ملابسها.
ودلت تحريات رجال الأمن أنه أثناء قيام عمال بتوصيل كابلات عثروا على جثة الطفلة، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
كما استدعت النيابة شهود العيان تمهيدا لسؤالهم حول الواقعة، وامرت النيابة بتفريغ الكاميرات المحيطة حول الواقعة وارسال تقرير وافى بها.
وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة الخليفة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة بمنطقة الخارطة القديمة بالسيدة عائشة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثرت على جثة طفلة عمرها نحو ٤ سنوات وبها عدة إصابات وترتدي ملابسها.
ودلت تحريات رجال الأمن أنه أثناء قيام عمال بتوصيل كابلات عثروا على جثة الطفلة، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
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