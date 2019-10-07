برشلونة في ورطة.. لاعب جديد مهدد بالغياب عن الكلاسيكو

بات الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة مهددًا بالغياب عن مباراة الكلاسيكو بعد طرده أمام إشبيلية خلال المباراة التي انتهت بفوز البرسا برباعية في الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "سبورت" فحكم اللقاء ماتيو لاهوز دون في ملاحظاته أن الجناح الفرنسي قال له: ”أنت سيئ.. أنت سيئ جدا“، كما قام بحركات بيده على مقربة منه.

وحسب المادة 117 من قانون العقوبات للاتحاد الإسباني فتوجيه كلمات وحركات للحكم يعاقب عليه بالإيقاف من لقاءين لثلاثة، وهو ما يعني أن عثمان ديمبلي قد يغيب أمام إيبار وريال مدريد في الكلاسيكو.





ولحق عثمان ديمبلي المدافع جيرارد بيكيه المهدد بالإيقاف والغياب عن الكلاسيكو لتعمد الحصول على إنذار أمام إشبيلية.