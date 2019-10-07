وزيرة التخطيط تتفقد معرض "تراثنا" بمركز مصر للمعارض الدولية
تفقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري"، معرض تراثنا الذي أقامه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر، بمركز مصر للمعارض الدولية وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لـجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري"، إلي أهمية تلك المعارض في الترويج لمنتجات مشروعات الشباب و مساعدتهم علي فتح أسواق لها داخليًا وخارجيًا؛ مما يسهم في دعمهم علي الاستمرار و التطوير و تقديم صورة متميزة لهذه الصناعات التراثية المصرية علي مستوى العالم.
و أكدت هالة السعيد"، علي حرص الوزارة بتقديم الدعم اللازم لتشجيع الشباب وأفكارهم مشيده بالتنظيم الرائع للمعرض وما شهده من تنوع في الفنون اليدوية، والحرف التراثية التي تعبر عن تاريخ الدولة المصرية.
وقالت السعيد"، إن مصر تنهض بشبابها وإبداعاتهم مؤكدة علي حرص الحكومة المصرية بدعم الروح الإبداعية لدي الشباب من خلال إقامة المعارض المختلفة فضلاً عن تقديم كل السبل الميسره لدعمهم في إقامة مشروعاتهم بل ودعم تسويق منتجات تلك المشروعات مشيدة بدور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعربت وزيرة التخطيط"، عن سعادتها بزيارة معرض "تراثنا" ورؤية الروح المبتكرة والمتحفزة لمزيد من الإبداع علي وجه الشباب المشاركين به بل وبجودة المنتجات التي قدموها مما يجعلهم قادرين علي أن يكونوا ممثلين للتراث المصري أمام العالم أجمع.
كما شددت هالة السعيد علي أهمية تشجيع هذا النوع من الإنتاج اليدوي والحرفي والترويج له ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب بل وتقديم التدريبات اللازمة لمن لديهم تلك المواهب لتعزيز قدراتهم ومساعدتهم علي إتقان تلك الفنون النادرة.
وتفقدت هالة السعيد"، أجنحة المعرض المختلفة بما ضمته من الحرف التراثية و الفنون اليدوية المتميزة ومنها الكليم اليدوى، ومفروشات أخميم، وبعض من المنتجات النحاسية، إلي جانب المنتجات الزجاجية وأعمال التطريز على القماش، والتابلوهات، والخيامية وأعمال الصدف، ووحدات الإضاءة، والسجاد اليدوى، والخزف، والمفروشات، والجلود، والصوانى، والتحف الخشبية، ومنتجات سيناء، والخوص، والانتيكات.
- وزير الصناعة: حريصون على تطوير الصناعات الحرفية للإرتقاء بجودة المنتجات المصرية
- رئيس الوزراء: السيسي وجه بالاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
- رئيس الوزرافي اجتماع تنمية المشروعات الصغيرة: توجيه واضح ومستمر من الرئيس بالاهتمام بالمشروعات
- انطلاق أكبر ملتقى لصناعة للحرف اليدوية والتراثية أكتوبر المقبل (فيديو)
- الفيوم تستعد للمشاركة في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية
- اليوم.. بدء فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية
- عاجل.. الرئيس يفتتح اليوم معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية
- بدعم من "السيسي".. كيف اهتمت الحكومة بالصناعات الصغيرة واليدوية؟
- توفير مواصلات مجانية لزوار معرض "تراثنا" للمنتجات اليدوية
- وزيرة الهجرة تزور معرض تراثنا وتشيد بجودة تنظيمه الرائعة