وزيرة التخطيط تتفقد معرض "تراثنا" بمركز مصر للمعارض الدولية

تفقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري"، معرض تراثنا الذي أقامه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر، بمركز مصر للمعارض الدولية وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لـجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .





وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري"، إلي أهمية تلك المعارض في الترويج لمنتجات مشروعات الشباب و مساعدتهم علي فتح أسواق لها داخليًا وخارجيًا؛ مما يسهم في دعمهم علي الاستمرار و التطوير و تقديم صورة متميزة لهذه الصناعات التراثية المصرية علي مستوى العالم.









و أكدت هالة السعيد"، علي حرص الوزارة بتقديم الدعم اللازم لتشجيع الشباب وأفكارهم مشيده بالتنظيم الرائع للمعرض وما شهده من تنوع في الفنون اليدوية، والحرف التراثية التي تعبر عن تاريخ الدولة المصرية.









وقالت السعيد"، إن مصر تنهض بشبابها وإبداعاتهم مؤكدة علي حرص الحكومة المصرية بدعم الروح الإبداعية لدي الشباب من خلال إقامة المعارض المختلفة فضلاً عن تقديم كل السبل الميسره لدعمهم في إقامة مشروعاتهم بل ودعم تسويق منتجات تلك المشروعات مشيدة بدور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.









وأعربت وزيرة التخطيط"، عن سعادتها بزيارة معرض "تراثنا" ورؤية الروح المبتكرة والمتحفزة لمزيد من الإبداع علي وجه الشباب المشاركين به بل وبجودة المنتجات التي قدموها مما يجعلهم قادرين علي أن يكونوا ممثلين للتراث المصري أمام العالم أجمع.









كما شددت هالة السعيد علي أهمية تشجيع هذا النوع من الإنتاج اليدوي والحرفي والترويج له ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب بل وتقديم التدريبات اللازمة لمن لديهم تلك المواهب لتعزيز قدراتهم ومساعدتهم علي إتقان تلك الفنون النادرة.







