عاجل.. قرار مفاجئ من برشلونة بشأن واقعة مباراة إشبيلية

قرر مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو الاستئناف على قرار حكم مباراة البارسا انطونيو ميجيل ماثيو لاهوز أمام إشبيلية بطرد ثنائي الفريق.





وكان لاهوز قرر طرد رونالد أراخو مدافع برشلونة الشاب في الدقيقة 87، قبل أن يقوم بطرد عثمان ديمبلي في الدقيقة التالية بعد حصوله على الإنذار الثاني.





وكشفت إذاعة "راديو كتالونيا"، أن برشلونة قرر الاستئناف حول قرار طرد ديمبلي وأراخو، خاصة أن الثنائي مهدد بالغياب عن الفريق أمام ريال مدريد في الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 26 أكتوبر الجاري.





وكان برشلونة نجح في تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون رد على الفريق الأندلسي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الكامب نو في ختام منافسات الأسبوع الثامن من الليجا.



