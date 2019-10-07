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ضبط مختطفي شخص واحتجازه في مزرعة بالمنيا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:32 م
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ضبط مختطفي شخص واحتجازه في مزرعة بالمنيا
متهم
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة اختطاف أحد الأشخاص واحتجازه بأحد المزارع بالمنيا بسبب خلافات مالية.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة المنيا إختطاف أحد الأشخاص وإحتجازه بإحدى المزارع بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن المزرعة ملك أحد الأشخاص (تاجر - مقيم بذات الناحية) وتواجد (عاطل - سن 28 - مقيم بذات الناحية - سبق إتهامه فى 6 قضايا "سلاح، تبديد، مخدرات") موثوق اليدين بعامود خرسانى داخل المزرعة، وكذا وجود 4 أشخاص جميعهم مقيمين بذات الناحية، لوجود خلافات مالية بين مالك المزرعة وأحد الأشخاص الأربعة المتواجدين بالمزرعة والمجنى عليه وقيامهما بالإستعانة بباقى المتهمين وإستدراجه بزعم إنهاء تلك الخلافات وإيثاقه على النحو المُشار إليه، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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