عاجل.. الكشف عن نتيجة الفحوصات الطبية لإصابة محمد صلاح
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:08 م
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
خضع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لفحوصات طبية بعدما تعرض للإصابة مباراة فريقه أمام ليستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن الفحوصات
الطبية التي أجراها محمد صلاح كشفت أن اللاعب لم يتعرض لأذى كبير في كاحله.
ويتم تأهيل محمد صلاح للعلاج في ميلوود مركز تدريبات الريدز خلال
فترة التوقف الدوليل لكي يكون جاهزًا للمشاركة بموقعة مانشستر يونايتد في يوم 20 أكتوبر.
Advertisements
- تعرف على رقم الذي سيرتديه صلاح في ليفربول
- بيان من الاتحاد البلجيكي عن إصابة لوكاكو
- عاجل.. تطورات مفاجئة في إصابة محمد صلاح
- ريال مدريد يتلقى ضربة قوية قبل بداية الموسم الجديد
- كول كورة PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة جول NOW رابط ماتش ليفربول اليوم NQW
- عاجل - محمد صلاح يتعرض لإصابة قوية أمام ليستر سيتي (فيديو)
- عاجل - الكشف عن إصابة محمد صلاح
- عاجل - الكشف عن مدة غياب محمد صلاح
- بشرى.. محمد صلاح يفلت من الإصابة الخطيرة