حساب المواطن لـ"مستفيد": في هذه الحالة يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:11 م
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حساب المواطن لمستفيد يريد الحصول على الدعم دون إضافته كتابع لرب الأسرة، إن هناك مجموعة من الشروط والمرفقات التي يجب أن تكون بحوزة المستفيد أولا للاستقلاليته وعدم اضافته كتابع لرب الأسرة.
ورد حساب المواطن على مستفيد طرح عليه سؤالا مفاداه "في يوم 7 من شهر أبريل المقبل سأكمل الـ24 من عمري.. هل استحق دعم شهر مايو"، على النحو التالي:
طلب حساب المواطن من المستفيد صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء، وفي حالة عدم تواجد هذه المرفقات سيتم إضافته فورا كتابع لرب المنزل.
واشترط حساب المواطن على المستفيد أن عمره يجب أن يكون من 18 سنة إلى 24 لإرفاق المستندات التالية لإثبات الاستقلالية.
ويذكر أن حساب المواطن البرنامج السعودي، أطلق حاسبة رسمية تحدد نصيب وقيمة كل فرد من الدعم، وتقوم الحاسبة الرسمية بناء على متغيرات مختلفة تتوقف على بيانات المواطن المسجلة بالبرنامج باحتساب قيمة الدعم الصحيحة.
وتحديد قيمة استحقاق حساب المواطن تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وتركيبتها.
ولأي استفسار، قدم حساب المواطن رقم الاتصال الموحد "19912"، ليكن بإمكان أي فرد من الذين يستحقون الدعم تقديم شكوى اعتراضية على قيمة الاستحقاق.
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