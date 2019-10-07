الشرطة العراقية تحل محل الجيش في حي بغداد







الاضطرابات هي أخطر تحد يواجه العراق بعد عامين من الانتصار على مقاتلي الدولة الإسلامية. تأتي الفوضى أيضًا في وقت حرج بالنسبة للحكومة، التي وقعت في وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة. العراق متحالف مع كلا البلدين ويستضيف الآلاف من القوات الأمريكية، وكذلك القوات شبه العسكرية القوية المتحالفة مع إيران.



حث الزعيم الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني المتظاهرين وقوات الأمن على إنهاء العنف، بينما دعا رئيس وزراء البلاد المتظاهرين إلى العودة إلى ديارهم. كما تعهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمقابلة المحتجين أينما كانوا وبدون أي قوات مسلحة لسماع مطالبهم.



دافع عبد المهدي عن قوات الأمن، قائلًا إنهم يؤدون واجباتهم وسوف يستخدمون القوة فقط في حالات الدفاع عن النفس القصوى.



وقال عبد المهدي لمجلس وزرائه مساء السبت في تصريحات نقلها التلفزيون "لا يمكننا قبول استمرار هذا الوضع".



متحدثًا يوم الأحد، قال معان، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن المتظاهرين أحرقوا 51 مبنى عام وثمانية مقار للأحزاب السياسية. وادعى أن قوات الأمن لم تواجه المتظاهرين، مضيفًا أن "الأيدي الخبيثة" كانت وراء استهداف المتظاهرين وأعضاء الأمن على حد سواء.



وهذا يتناقض مع روايات المتظاهرين والصحفيين في الموقع الذين قالوا إنهم شهدوا قيام قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين. وقال بعض المحتجين إن القناصة شاركوا أيضًا في فض الاحتجاجات. وقال معان إن معظم القتلى يوم الجمعة أصيبوا في الرأس والقلب.



وقد قال مسؤولون في وقت سابق إن هناك محاولات "للفتنة" من جانب القناصة الذين استهدفوا الأمن والمتظاهرين على حد سواء. لم يخض في التفاصيل.



في وقت متأخر من يوم السبت، أعلن رئيس الوزراء عن عدد من التدابير الرامية إلى إرضاء المتظاهرين، بما في ذلك دفع إعانات البطالة وتوفير الإسكان والأرض المدعومة للمجموعات ذات الدخل المنخفض.



ومع ذلك، خرج المتظاهرون إلى الشوارع مرة أخرى يوم الأحد - على الرغم من قلة الأعداد. تجمع المئات في شوارع جانبية بالقرب من مدينة الصدر، إحدى ضواحي بغداد، على بعد حوالي أربعة كيلومترات من ميدان التحرير، الذي كان مقصدًا للتجمعات التي استمرت أسبوعًا، على الرغم من أن السلطات منعت المتظاهرين من الوصول إليها.



أوضحت قيادة الجيش العراقي إن رئيس الوزراء أمر بأن تحل الشرطة محل الجيش في حي شيعي مكتظ بالسكان في بغداد حيث قتل وأصيب العشرات في اشتباكات نهاية الأسبوع.يأتي ذلك بعد أسبوع من أعمال العنف التي تجتاح العراق وخلفت أكثر من 100 قتيل وآلاف الجرحى.يبدو أن الأمر الصادر اليوم الاثنين بسحب الجيش من مدينة الصدر يهدف إلى تهدئة التوترات في الحي، حيث يتمتع رجل دين شيعي بدعم واسع النطاق.الاضطرابات هي أخطر تحد يواجه العراق، بعد عامين من الانتصار على مقاتلي الدولة الإسلامية.تعهد مستشار الأمن القومي العراقي بمحاربة محاولات "إسقاط الدولة العراقية". وقال فالح الفياض إن التحقيق الجاري سيثبت من يقف وراء العنف في بغداد والمحافظات الشيعية الجنوبية.قتل 12 متظاهرًا مناهضًا للحكومة يوم الأحد في احتجاجات متواصلة في العاصمة بغداد، وهي أحدث حالات الوفاة في ستة أيام من الاشتباكات التي خلفت أكثر من 100 قتيل وآلاف الجرحى.سارعت الحكومة العراقية لاحتواء الغضب الشعبي الذي أصاب بغداد وعدد من المدن الجنوبية منذ يوم الثلاثاء. وردت قوات الأمن بقمع التجمعات التلقائية للمتظاهرين الذين يطالبون بتوفير وظائف وخدمات أفضل وإنهاء الفساد المستشري في الدولة الغنية بالنفط.في أول بيان رسمي صادر عن الحكومة حول أعمال العنف، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية سعد معن يوم الأحد إنه قتل 104 شخص في ستة أيام من الاضطرابات، بينهم ثمانية من أفراد قوات الأمن، وأكثر من 6000 جريح. وقال إن التحقيق جار لتحديد من كان وراء أكثر أيام العنف دموية في بغداد يوم الجمعة.