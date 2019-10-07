الأربعاء.. نقابة الأطباء البيطريين تبحث مشاكل الثروة الحيوانية

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قال الدكتور على سعد على، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة الثروة الحيوانية، إن اللجنة تعقد ظهر يوم الأربعاء المقبل، 9 أكتوبر الجارى، ورشة عمل بعنوان "اقتصاد وطن.. وصحة مواطن"، وذلك لمناقشة المشاكل التى تواجه الثروة الحيوانية، ومشاكل الأطباء البيطريين العاملين بهذا المجال، وكيفية الحفاظ على الثروة الحيوانية فى ظل انتشار الأمراض، والأوبئة بعدة محافظات.



وأوضح على، أنه فى إطار التحضير للورشة فقد تم توجيه دعوة للمشاركة بفعاليتها لكافة الجهات المختصة والقائمين على هذا القطاع فى الجهات التنفيذية، حرصا على الوصول إلى أفضل الحلول والخروج من أزمة ومشاكل الثروة الحيوانية، بجانب الرد على مشاكل المهنة التى يراها الأطباء البيطريين وأصحاب المزارع.



وأضاف أن أبرز محاور الورشة، هو: عدم معرفة سبب انتشار الأوبئة فى المواشى رغم تحصينها، وما هى الاستراتيجية الخاصة بالقضاء على مرض إنفلونزا الطيور والحمى القلاعية.



وفي سياق آخر، قال الدكتور خالد العامري النقيب العام للأطباء البيطريين، إن المهنة مليئة بالمواهب التي يجب أن نسلط عليها الضوء، معربا عن سعادته من التجربة الأولى للمسابقة الثقافة، متمنيا أن تستمر هذه الاحتفالية دائما.



وأضاف "العامري" خلال فعاليات احتفالية المسابقة الثقافة الأولى التي نظمتها لجنة الشكاوى والمقترحات برئاسة الدكتور أشرف قاسم عضو مجلس النقابة، مقرر اللجنة، بالتعاون مع لجنتي النقابات الفرعية والاجتماعية بالنقابة العامة اليوم السبت، أن من صاحب فكرة الشخصيات الكرتونية "بوجي وطمطم" طبيب بيطري، مشيرا إلى أن المواهب ليست وليدة اللحظة وإنما من سنوات طويلة وهناك مواهب في جميع المجالات تنتمي للطب البيطري.



وأوضح نقيب البيطريين، أنه عضو بالمجلس الأعلى للثقافة بلجنة الكتاب والنشر، وإنه داعما بقوة لجميع المواهب البيطري في شتى المجالات الثقافية.



وكانت لجنة الشكاوى والمقترحات برئاسة الدكتور أشرف قاسم عضو مجلس النقابة، مقرر اللجنة، نظمت بالتعاون مع لجنتي النقابات الفرعية والاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين اليوم السبت، دوري النقابات الثقافي للأعضاء وأبنائهم فى 5 مجالات، هى: الشعر – الرسم – القصة القصيرة – التمثيل – والغناء ).



من جانبه قال الدكتور أشرف قاسم، إن اللجنة أقامت المسابقة الثقافية الأولى بالتعاون مع لجنتى النقابات الفرعية واللجنة الاجتماعية، للأطباء البيطريين وأبنائهم فى 5 مجالات، هى: الشعر – الرسم – القصة القصيرة – التمثيل – والغناء).



وأوضح قاسم أن الفائز بالمركز الأول فى كل المجالات سيحصل على جائزة 3000 جنيه، ويمنح نقابته الفرعية 10 نقاط، ويحصل الفائز بالمركز الثانى جائزة 2000 جنيه، ويمنح نقابته الفرعية 7 نقاط، والفائز بالمركز الثالث جائزة قدرها 1000 جنيه ويمنح نقابته الفرعية 5 نقاط.



وأشار إلى أنه سيتم فى النهاية تجميع النقاط الحاصل عليها كل نقابة فرعية فى جميع مجالات المسابقة، ويتم منح النقابة الفرعية الحاصلة على أعلى النقاط، المركز الأول جائزة مالية قدرها 10000 جنيه، ويتم منح النقابة الفرعية صاحبة المركز الثانى جائزة مالية قدرها 5000 جنيه، والنقابة الفرعية صاحبة المركز الثالث جائزة 3000 جنيه.