أخصائي تغذية يوضح فايدة البيض المسلوق

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أوضح الأخصائي التغذية على ضرورة تناول وجبة الفطور في الصباح الباكر، وخاصةً تناول البيض المسلوق على الريق او علي الأقل بيضة مسلوقة يوميا.



وأشار إلي فوائد تناول بيضة مسلوقة على الريق ومنها أولا.. الحفاظ على وزن الجسم: يعتبر البيض المسلوق من أهم المواد التي تساعدك في عدم كسب سعرات حرارية عالية، فهو صحي ومفيد وقليل السعرات الحرارية.



ثانيا.. تنشيط وظائف الكبد:تساهم مادة “الكولين” الموجودة بالبيض المسلوق في الحفاظ على صحة الكبد، بالإضافة إلى المساهمة في تنشيطه للقيام بدوره.



ثالثا.. قدرات عقلية عالية:يساهم البيض المسلوق في تنشيط الذاكرة وتحسين نسبة التركيز، إذ أنه يؤثر على القوى العقلية، ولذلك ينصح به كوجبة فطار أساسية للأطفال.



رابعا.. تعزيز الجهاز المناعي:يحتوي البيض على فيتامين A وD وحمض الفوليك، وهي أهم العناصر التي تساهم في تعزيز الجهاز المناعي.



خامسا.. تقوية العظام:يساهم فيتامين D، الموجود بكثرة بالبيض المسلوق في بناء العظام، وليس ذلك فقط بل يقلل من مخاطر الإصابة بالتهابات المفاصل وغيرها من الأمراض المرتبطة بالعظام





