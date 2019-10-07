مرصد الأزهر يطلق حملة "أكتوبر الفداء والتضحية" للتذكير ببطولات القوات المسلحة



وأشار "بدران"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، إلى أنه قد سبق واطلق المرصد حملة "وطنك" بالتزامن مع احتفال أعياد الشرطة للتعريف بدور الشرطة في مكافحة الإرهاب، والتضحيات التي يقدمونها.



وأوضح أن حملة "أكتوبر التضحية والفداء" لها عدة أهداف منها تذكير المصرين بملحمة أكتوبر الوطنية، وأن كان لها بعد مصيري فإما نسترد أرضنا، أو تضيع للأبد، وتذكير المصريين بتضحيات رجال قوات المسلحة في حرب أكتوبر، منوها بأن حملات المرصد تنقسم لنوعين إحدهما ميدانية يقوم بها باحثين وباحثات المرصد بالتواصل المباشر مع الشباب، وأخرى إليكترونية تبث عبر صفحات المرصد على مواقع التواصل الاجتماعي.



ولفت إلى حملة "أكتوبر التضحية والفداء" إليكترونية، وحظت بكم كبير من التفاعل والمشاركات حيث أن حرب أكتوبر تعد حرب عزيزة على كل المصريين حتى اللذين لم يحضروها، مشيدا بعرض فيم االممر حيث أنه جسد أهمية الفن والإعلام في تعريف الأجيال المختلفة تفاصيل فترة الحرب.



ونوه بأن حرب أكتوبر كانت ملحمة متكااملة بين الشعب والجيش، حيث يذكر أن علماء الأزهر الشريف كانوا يبيتون مع الجنود والضباط يحدثونهم عن فضل الشهادة، ويحفزوهم على العمل.

قال الدكتور حمادة شعبان، مشرف بمرصد الأزهر لمكافحة الإرهاب، إن مرصد الأزهر اطلق حملة "أكتوبر التضحية والفداء" للتعرف على دروس الانتصار العظيم، وتأتي الحملة في إطار حرص المرصد على قيام بدور توعوي في اللمجتمع المصري.