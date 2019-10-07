السيطرة على حريق داخل محل ألعاب إلكترونية بمدينة نصر





وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد المحلات في مدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق بالمكان بدون وقوع إصابات، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق شب داخل محل ألعاب إلكترونية "بلاي ستيشن" في مدينة نصر، صباح اليوم الإثنين.