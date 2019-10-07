ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السيطرة على حريق داخل محل ألعاب إلكترونية بمدينة نصر

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:13 م
Advertisements
السيطرة على حريق داخل محل ألعاب إلكترونية بمدينة نصر
الحريق
Advertisements
طباعة
محمد جابر
 
Advertisements
سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق شب داخل محل ألعاب إلكترونية "بلاي ستيشن" في مدينة نصر، صباح اليوم الإثنين.

وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد المحلات في مدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق بالمكان بدون وقوع إصابات، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم

DMCA.com Protection Status