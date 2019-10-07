5 نصائح تساعدك على خسارة الوزن قبل فصل الشتاء.. تعرفي عليها





يشغل موضوع خسارة الوزن بال الكثير من السيدات، ومع اقتراب فصل الشتاء، تزداد الشهية ويزيد معها الوزن، لذلك نستعرض معكم اليوم عدد من النصائح التي يجب اتباعها لانقاص الوزن قبل حلول فصل الشتاء.





1- عدم تناول السكريات لانها تساعد على زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم، واستبدالها بالأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية.





2- تقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات بكميات قليلة، وذلك لتجنب التخمة وزيادة الوزن، شرط أن تحتوي على ثمرة فاكهة وطبق خضراوات.





3- تجنب تناول الأطعمة الدسمة واستبدالها بالخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، والتي تساعد على التخلص من الترهلات والدهون.





4- الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا حتى لو كانت رياضة المشي، فهي تساعد على حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد.





5- تنظيم مواعيد النوم وتجنب السهر، فالنوم بشكل منتظم يعمل على تعزيز صحة الجسم وإنقاص الوزن.





6- مضغ الطعام جيدا أثناء تناوله لمنع الإصابة بالتخمة وزيادة الدهون.



