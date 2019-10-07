بإطلالة شبه عارية.. ياسمين الخطيب في أحدث ظهور لها على "فيسبوك"

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب جمهورها بصورة عبر حسابها الخاص "فيسبوك" ب أطلاله جريئة حيث ظهرت علي حوض إستحمام مرتديا نضارة شمس، وعلقت علي الصوره "ماء وياسمين".

وفي سياق مختلف أصدرت نقابة الإعلاميين، منذا فترة قرارًا بوقف حلقات ياسمين الخطيب من برنامج "شارع النهار"، وأخطرت قناة "النهار" بحظر تصويرها أي حلقات جديدة من البرنامج، بسبب عدم حصولها على التصاريح اللازمة من اجل ممارسة العمل الإعلامي.





ويُذكر أن "شارع النهار" أعاد ياسمين الخطيب للظهور على الشاشة من جديد بعد شهور من الانقطاع، وحققت الحلقات التي أذيعت منه ردود أفعال واسعة.





تم تكريمها مؤخرا بمهرجان شابكة الثقافي الفني، والذي تنظمه وزارة الثقافة المغربية، داخل مدينة سلا.





ونشرت الخطيب، صورًا لها أثناء تكريمها معلقه عليها: "سعادتي مضاعفة بتكريمي في مهرجان شابكة الثقافي الفني، ممثلة لمصر ضيف شرف المهرجان، ليس فقط لما يكنه القلب من معزة للمغاربة، شركاء الهوية الإفريقية والمجد الفاطمي، وإنما لأني أكرم من بناة مدينتي، قاهرة المعز.. أولئك الذين جاءوا إلى بلادي حاملين رايات العلم والفن والتصوف".





كما توحهت ياسمين الخطيب بالشكراً لوزارة الثقافة المغربية، والجماعة الحضرية لمدينة سلا.





معلومات لا تعرفها عن ياسمين الخطيب

بدأت "الخطيب" في العمل ككاتبة ثم إنتقلت الى العمل كمذيعة وفنانة تشكلية وهي من مواليد الثمانينات من أب مصري وأم سورية.





من يتابع ياسمين الخطيب يلاحظ دائما أنها شخصية المثيرة للجدل سواء فى تصريحاتها الصحفية او من خلال عملها الإعلامي أوأفعالها، ولها كثير من الأفعال والتصريحات التي دفعتها لتكون محل للانتقادات.





وقالت ياسمين الخطيب، إن حالة الجدل التى تثار حولها وتصدرها للبحث في أغلب الأوقات، يأتي بالصدفة وليس لها دخل فيها وهى ليست سعيدة بهذه الضجة، لأن أغلب الناس تترك الموضوع الأساسي وتسئل في مواضيع أخري كأ تعليق البعض على صورتها ويترك المقال، ويتحدث عن عمليات التجميل التي خضعت لها في أنفها وغيرها.





معروف عن "الخطيب" انها تشجع نادي الزمالك وسبق لها نشرت صور وهي ترتدي الفانلة البيضاء وتعترف بتعصبها الشديد تجاه هذا الأمر.





جدير بالذكر ان ياسمين الخطيب قد فاجأت جمهورها بإعلانها رغبتها في الزواج من رجل مغربي.





كشفت سبب ذلك، بقولها: "أظن أن للأطلسي "نداهة"، استهدفت قلبي فأصيب بعشق هذا البلد. أنا غارقة في فتنة اللونين الأزرق والأبيض، اللذان يحيطان بكل شيء هنا".





وأضافت، على حسابها الخاص على موقع "الفيس بوك": "سأتزوج مغربياً لأقضي معه الصيف على شواطئ كازابلانكا وطنجة وأغادير، بينما نقضي الشتاء على ضفاف نيل أسوان".





صرحت ياسمين الخطيب من قبل أنها تزوجت ثلاث مرات ،ولها ابنان هما ادهم وجلال الله من زوجها السابق المستشار أحمد جلال إبراهيم.





تنتمي لعائلة من أوائل العائلات التي عملت بمجال الطباعة والنشر بمصر، فاجدها الناشر والمفكر" عبداللطيف إبن الخطيب" و والدها الناشر "سيد الخطيب".



