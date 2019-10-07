جونسون لماكرون: يجب "المضي قدمًا" في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

Advertisements

حث بوريس جونسون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على "المضي قدمًا" لتأمين صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأبلغه أن الاتحاد الأوروبي يجب ألا يغري بالاعتقاد الخاطئ بأن المملكة المتحدة ستبقى في الكتلة بعد 31 أكتوبر، البريطانيون. وفقًا لمكتب رئيس الوزراء.



ناقش جونسون اقتراحه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي حظي باستقبال رائع في بروكسل، مع ماكرون ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا.



وقال مصدر حكومي بريطاني كبير يوم الأحد، "هذه هي الفرصة لإبرام صفقة: صفقة يدعمها برلمانيون واتفاق ينطوي على حل وسط من جميع الأطراف".



وأضاف المصدر، "لقد قدمت المملكة المتحدة عرضًا كبيرًا وهامًا، ولكن حان الوقت لكي تبدي المفوضية استعدادها لتقديم تنازلات أيضًا. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فستغادر المملكة المتحدة بلا صفقة ".



ومع اقتراب الموعد النهائي في 31 أكتوبر، قال جونسون باستمرار إنه لن يطلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا عندما يُسأل عن التشريع الذي يجبره على طلب واحد إذا لم يتم الاتفاق على اتفاق للانسحاب بحلول 19 أكتوبر. وقال انه لن يخالف القانون. ولم يشرح التناقض الواضح في تعليقاته.

