لهذا السبب.. جنود صينيون يهددون المحتجين بالإعتقال
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:59 ص
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هالة الشحات
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هدد جنود صينيون في هونج كونج المحتجين، أمس، من الاعتقال بسبب تسليط أضواء الليزر على ثكنتهم بالمدينة، وحذرت حامية جيش التحرير الشعبي الصيني في منطقة كولون حشدًا يضم بضع مئات من المحتجين من أنهم قد يتعرضون للاعتقال لاستهدافهم جنودها وجدران ثكنتها بأضواء الليزر.
وجاءت المواجهة مع الجيش الصيني بعد انتهاء مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف من المحتجين في وقت سابق، باشتباكات عنيفة اندلعت في عدة مناطق، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وهاجمت الحشود بالهراوات، بينما رشقها بعض المتظاهرين بالحجارة والقنابل الحارقة مع حلول الليل.
ويعد ذلك أول احتكاك مباشر بين المحتجين والجيش الصيني خلال المظاهرات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أربعة أشهر، وكانت بكين قد أرسلت آلاف القوات عبر الحدود إلى هونج كونج، في عملية "شينخوا"، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.
ويعد ذلك أول احتكاك مباشر بين المحتجين والجيش الصيني خلال المظاهرات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أربعة أشهر، وكانت بكين قد أرسلت آلاف القوات عبر الحدود إلى هونج كونج، في عملية "شينخوا"، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.
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