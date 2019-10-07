لهذا السبب.. جنود صينيون يهددون المحتجين بالإعتقال



ويعد ذلك أول احتكاك مباشر بين المحتجين والجيش الصيني خلال المظاهرات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أربعة أشهر، وكانت بكين قد أرسلت آلاف القوات عبر الحدود إلى هونج كونج، في عملية "شينخوا"، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.





وجاءت المواجهة مع الجيش الصيني بعد انتهاء مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف من المحتجين في وقت سابق، باشتباكات عنيفة اندلعت في عدة مناطق، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وهاجمت الحشود بالهراوات، بينما رشقها بعض المتظاهرين بالحجارة والقنابل الحارقة مع حلول الليل.