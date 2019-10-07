أخرهم أحمد رزق.. الصحفي في عيون السينما المصرية
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:58 ص
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يارا أحمد
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شغل عرض فيلم "الممر" المواطنين المصريين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد عرضه علي عدد من القنوات الفضائية مساء أمس احتفالا بانتصار "6 أكتوبر"، ولفت انتباه الصحفيين دور "إحسان" الذي يجسده النجم أحمد رزق، حيث أثار غضب بعضهم نظرا لظهوره في البداية كصحفي يحاول العمل مع الراقصات لتلميعهم بمقابل مادي، ويرصد "الفجر الفني" أبرز الأفلام التي رصدت نماذج للصحفين الانتهازيين.
أحمد زكي.. امرأة واحدة لا تكفي
قدم أحمد زكى من خلال "امرأة واحدة لا تكفى" دور الصحفي الانتهازى، متعدد العلاقات النسائية، الذي يصل لرئاسة التحرير بسبب إحدى السيدات في حياته، شارك فى بطولة العمل يسرا، وفيفى عبده، وسماح أنور.
أحمد زكي.. امرأة واحدة لا تكفي
قدم أحمد زكى من خلال "امرأة واحدة لا تكفى" دور الصحفي الانتهازى، متعدد العلاقات النسائية، الذي يصل لرئاسة التحرير بسبب إحدى السيدات في حياته، شارك فى بطولة العمل يسرا، وفيفى عبده، وسماح أنور.
كمال الشناوي.. اللص والكلاب
وقدمت شخصية الصحفى الفيلم الشهير "اللص والكلاب" من خلال شخصية رؤوف علوان التي قدمها الفنان الراحل كمال الشناوى وهو نموذج الصحفى الانتهازى المحرض الذى يستخدم قلمه فى تحريض الجمهور حين يتحالف مع السلطة حتى يصبح مشهورا وثريا، ويتطرق ال4عمل للفساد وهو من قصة الأديب العالمى "نجيب محفوظ"، وشارك فى بطولته شادية، وشكرى سرحان.
حسن البارودي.. لعبة الست
وعلى صعيد أخر قدم صناع السينما صور أخرى للصحفيين على عكس ما سبق منها ما قدمه الفنان حسن البارودى فى فيلم "لعبة الست"، حيث جسد دور المخبر الصحفي الذي يفرض نفسه على الجميع، وهو وصاحب السؤال الشهير للفنانة الصاعدة بسرعة الصاروخ تحية كاريوكا داخل أحداث الفيلم، حينما قال لها: "أين ترعرعت سيدتي؟".
أحمد رزق.. الممر
وتعرف الفنان أحمد رزق، لحالة من الهجوم بعد ظهوره بشخصية الصحفي الذي يتقاضى مبلغ من المال من راقصتين نظير تسليط الضوء عليهما وهو ما رفضه العديد من الصحفيين، مطالبين العمل على تحسين صورة الصحفي أمام الجمهور، لعدم تكوين صورة عامة سلبية عنهم من قبل المواطنين.
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