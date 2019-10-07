أخرهم أحمد رزق.. الصحفي في عيون السينما المصرية

وعلى صعيد أخر قدم صناع السينما صور أخرى للصحفيين على عكس ما سبق منها ما قدمه الفنان حسن البارودى فى فيلم "لعبة الست"، حيث جسد دور المخبر الصحفي الذي يفرض نفسه على الجميع، وهو وصاحب السؤال الشهير للفنانة الصاعدة بسرعة الصاروخ تحية كاريوكا داخل أحداث الفيلم، حينما قال لها: "أين ترعرعت سيدتي؟".









أحمد رزق.. الممر

وتعرف الفنان أحمد رزق، لحالة من الهجوم بعد ظهوره بشخصية الصحفي الذي يتقاضى مبلغ من المال من راقصتين نظير تسليط الضوء عليهما وهو ما رفضه العديد من الصحفيين، مطالبين العمل على تحسين صورة الصحفي أمام الجمهور، لعدم تكوين صورة عامة سلبية عنهم من قبل المواطنين.