عاجل.. مفاجأة مدوية عن إصابة صلاح

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين مفاجأة عن إصابة نجمنا المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.





وتسبب حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي إصابة مو صلاح بعد تدخل عنيف في المواجهة التي جمعتهما يوم السبت الماضي على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.





ووفقا لتقارير صحفية فإن إصابة محمد صلاح هي التواء في الكاحل، ولن تطول فترة غيابه عن الريدز.





التقارير أشارت إلى أن مو صلاح سيلحق بمباراة مانشستر يونايتد المرتقبة في الجولة التاسعة من البريمير ليج والمقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر الجاري عقب فترة التوقف.





وقال يورجن كلوب: "لا أفهم لماذا قام لاعب ليستر سيتي بذلك التصرف لقد كان متهورا جداً.. محمد صلاح تخطي المدافع بشكل جيد وكان بعيدا عنه لكن اللاعب تعمد إيذاءه بتلك الطريقة الغريبة والعنيفة.. أعتقد أنه يستحق الطرد".

وتعرض حمزة تشودري لهجوم عنصري من جماهير ليفربول بدعوى أنه تعمد إيذاء محمد صلاح لكن ليستر سيتي استنجد ببلاغ في الشرطة ضد الهجوم على لاعبه.









