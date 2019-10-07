سولسكاير يوجه صدمة قوية لجماهير مانشستر يونايتد

وجه أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، صدمة كبيرة لجماهير الريد ديفليز بعد الهزيمة 0-1 خارج الديار أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، أن فريقه يواجه مهمة صعبة للغاية في إنهاء الموسم ضمن المراكز 6 الأولى.





بينما أشار سولسكاير إلى الغيابات قائلاً: "لا يوجد حلول سريعة لمعاناة يونايتد، والتي تعود للجولات الأخيرة من الموسم الماضي".





وقال سولسكاير عند سؤاله عن الجدول الزمني الواقعي لعودة النادي إلى سابق عهده: "سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً".





وأضاف: "لا يمكنني وضع إطار زمني، لكننا سنصل إلى هناك في نهاية المطاف، أمامنا مهمة صعبة للغاية في إنهاء الموسم ضمن 6 الأوائل، ناهيك عن المربع الذهبي".





وتابع: "نحن بحاجة لاستعادة الثقة، إذا سار المرء في الأيام المشمسة فقط لن يصل أبداً إلى وجهته، الأمر محبط، لكننا نعرف أين نريد أن نكون؟".





وانهى مدرب اليونايتد: "نشعر بخيبة أمل بالطبع، بذل اللاعبون قصارى جهدهم، لكننا لا نصنع ما يكفي من الفرص للفوز بمباراة في كرة القدم".



