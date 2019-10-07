هونج كونج تواجه المزيد من الاحتجاجات بعد ليلة من العنف

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ناضلت هونج كونج التي تعاني من الاحتجاجات للتعافي اليوم الاثنين بعد اعتقال عشرات الاشخاص في اشتباكات عنيفة بين عشية وضحاها فيما حذر اخر حاكم بريطاني للمدينة التي يحكمها الصين من احتمال قتل الناس.



وقال حاكم بريطانيا السابق كريس باتن لقناة سكاي نيوز: "قبل مضي وقت طويل، ما لم نكن محظوظين للغاية، سيقتل الناس، سيتم إطلاق النار عليهم".



وأضاف: "أن فكرة قيام قوات الشرطة العامة بإرسال قوات شرطة بالذخيرة الحية هي فكرة مجزية".



وبعد أربعة أشهر من الاحتجاجات الضخمة والعنيفة في بعض الأحيان، تم إطلاق النار على متظاهرين، أحدهما في الصدر والآخر في الساق.



وقالت السلطات: "أن عمليات إطلاق النار لم تكن متعمدة ولكنها وقعت خلال مناوشات بين الشرطة والمتظاهرين".



وأصيب العديد من المتظاهرين والشرطة والصحفيين في المصادمات، حيث استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين، الذين ألقى بعضهم الطوب وقنابل البنزين.



ويتعافى صحفي يعمل مع هيئة الاذاعة العامة في هونغ كونغ في المستشفى اليوم الاثنين بعد اصابته بقنبلة حارقة مساء الاحد.



وفي يوم الاثنين، كان نظام السكك الحديدية في هونغ كونغ يعمل جزئيًا فقط، حيث أحرقت العديد من المحطات في الاحتجاجات، وأصيب العديد من المتاجر والبنوك الصينية بأضرار بالغة.



وشهدت مظاهرات ليلة الأحد، وهي ثاني ليلة من أعمال العنف منذ فرض قوانين الطوارئ في الحقبة الاستعمارية يوم الجمعة، إلقاء القبض على العشرات من المحتجين وأول تحذير من أفراد الجيش الصيني المتمركزين في الإقليم.



وسار عشرات الآلاف من المتظاهرين، والعديد من العائلات التي لديها أطفال، في مسيرة سلمية عبر وسط هونغ كونغ يوم الأحد، مرتدين أقنعة الوجه في تحد لقوى الطوارئ التي تهددهم بالسجن لمدة عام كحد أقصى لإخفاء وجوههم.



ومع ذلك، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت هراوات في محاولة لتفريق المحتجين عبر المركز المالي الآسيوي، وتدهورت المسيرات إلى اشتباكات مع حلول الليل.



وقالت كاري لام، زعيمة المدينة: "أن حظر قناع الوجه ضروري لإنهاء أعمال العنف من قبل الناشطين المتشددين. ولكن هذه الخطوة تعرضت لانتقادات من قبل جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، وأثارت احتجاجات عنيفة أكثر".



وغرقت الاحتجاجات المستعمرة البريطانية السابقة في أسوأ أزمة سياسية منذ عقود وتشكل أكبر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.



وقالت حكومة هونغ كونغ في بيان في وقت مبكر من اليوم الاثنين، يوم عطلة عامة في المدينة، أن "السلامة العامة قد تعرضت للخطر وأن النظام العام للمدينة بأكملها يتم دفعه إلى حافة وضع خطير للغاية".



وما بدأ معارضة لمشروع تسليم المجرمين الذي تم سحبه الآن، تحول إلى حركة مؤيدة للديمقراطية ضد ما يعتبر قبضة بكين المتزايدة على المدينة، والتي يقول المحتجون إنها تقوض وضع "دولة واحدة ونظامان"، والذي وعدت به عندما سلمت بريطانيا هونغ كونغ العودة إلى الصين في عام 1997.



وترفض الصين مثل هذه الاتهامات، قائلةً: "أن الحكومات الأجنبية، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة، عززت المشاعر المعادية للصين.



وكانت محلات البقالة التي أغلقت أبوابها في وقت مبكر يوم الأحد مفتوحة معظمها صباح الاثنين. واضطر العديد من الشركات والمتاجر إلى الإغلاق مرارًا وتكرارًا أثناء الاحتجاجات، وتواجه هونج كونج الآن أول ركود لها منذ عقد من الزمان.



وحذرت حامية هونج كونج العسكرية الصينية المحتجين يوم الأحد من إمكانية اعتقالهم لاستهداف ثكناتها بالليزر.



وقال شاهد عيان من رويترز: "أن الأفراد العسكريين الصينيين رفعوا العلم الأصفر مع التحذير المكتوب بحروف كبيرة، وهو أول تفاعل مباشر بين جيش التحرير الشعبي الصيني والمتظاهرين".



ظل جيش التحرير الشعبي في الثكنات منذ بدء الاحتجاجات، تاركًا للشرطة التعامل مع المظاهرات، لكن كبار ضباط جيش التحرير الشعبي الصيني حذروا من أن العنف "غير مقبول إطلاقًا".

