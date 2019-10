بعد عرضه أمس.. فيلم "الممر" يتصدر تريند جوجل

Advertisements



تصدر فيلم "الممر" المركز الأول في قائمة "تريند" محركات البحث على موقع "جوجل" وذلك بعد عرضه مساء أمس على قناة one الفضائية .



و تصدر أيضًا الفنان إياد نصار مركزا متقدما ضمن قائمة التريند على موقع "جوجل"، وذلك لبراعته فى تجسيد شخصية الضابط الإسرائيلي.



كما تصدرت قناة ON E تريند جوجل ، وذلك بعد عرضها لفيلم الممر لأول مرة أمس .



أحداث " فيلم الممر"



يتناول الفيلم قصة وطنية حول إرادة جنودنا البواسل في تحويل الهزيمة إلى نصر محقق بالصبر والعزيمة وقوة التخطيط والثقة بالله.



كما يتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف ويناقش المرحلة الزمنية 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.



وتجمع عدد كبير من الجمهور أمس لمشاهدة فيلم الممر عبر قناة one، وخيمت بينهم حالة من الملحمة الوطنية كما وصفها البعض، وكان ذلك الفيلم أول عمل فنى يتسبب في تجميع صفوف الجمهور لمشاهدته في وقت واحد.



أبطال فيلم" الممر"



يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من أهم النجوم وهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، كما يشارك أيضًا إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف في الفيلم.



ومن المرتقب أن تقوم قناة "ON E" بإعادة عرض "الممر"، اليوم الإثنين فى تمام الساعة الخامسة عصرًا.



القنوات الناقلة لفيلم "الممر"



كما تعرض قناة DMC فيلم الممر يوم الجمعة المقبل الموافق الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري في تمام الساعة 11 مساءًا.



و سيتم إعادة عرضه في الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري.