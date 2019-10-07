تنبيه بأمطار وسيول على عدة أماكن بمكة المكرمة

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وجه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا لأهالي منطقة مكة المكرمة، بهطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى جريان سيول.



وأشارت الأرصاد –عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وسيول وشبه انعدام في الرؤية الأفقية على «أضم والجموم والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات والكامل وميسان» بمنطقة مكة المكرمة.



وأوضحت الأرصاد أن الحالة الجوية السابقة تبدأ في الساعة الواحدة ظهر اليوم الاثنين، وتنتهي في الساعة التاسعة من مساء اليوم.



وكان الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، توقع –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، اليوم الاثنين، من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من مناطق: مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وتبوك والقصيم وحائل والجوف والشمالية والباحة وعسير وجازان، إضافة إلى دولة الإمارات وسلطنة عمان.



كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الاثنين، استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، والحدود الشمالية.



وتعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هي مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأة الهيئة العامة للأرصاد عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.



وأنيط بالهيئة دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013 حيث أعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه.ثم اعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم اعفى من منصبة في 30 اغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.



