محافظ بني سويف يستقبل وزير التنمية لافتتاح إعادة إعمار 30 منزلًا

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استقبل المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، منذ قليل، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في مستهل زيارته للمحافظة، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ.



وأكدت المحافظة، في بيان لها، أنه من المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بالتوجه إلى قرية تزمنت الغربية مركز بني سويف لحضور مراسم افتتاح مشروع إعادة إعمار 30 منزلًا قرية تزمنت الغربية، والذي نفذته جمعية الأورمان، بالتعاون مع مجموعة حديد المصريين، تحت رعاية صندوق "تحيا مصر" ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر إحتياجا.



وقال محمد صديق، المنسق الإعلامي لمبادرة إعادة إعمار القرى، أن الافتتاح سيتم بالقرية رقم 15 التي تم تطويرها ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا، في مصر، والتى يتم تنفيذها بالتعان بين شركة حديد المصريين وجمعية الأورمان الخيرية.



وأضاف، أن "أبوهشيمة" سيفتتح 30 منزل بقرية تزمنت الغربية التابعة لمركز بنى سويف، بحضور وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية ومحافظ بني سويف اللواء هشام الخطيب رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، بعد إعادة إعمارها بالكامل وتأثيثهم بأثاث شامل بالاضافة الى الاجهزة الكهربائية، بتكلفة 5 ملايين جنيه.



وأشار إلى أنه سيتم توزيع منح لتمويل 33 مشروع صغير ومشاريع تنموية وتقديم خدمات طبية لـ75 حالة من مرضى القلب والعيون بالاضافة الى توزيع 5 أجهزة تعويضية لذوي الإحتياجات الخاصة بالقرية وأكشاك تنموية والتكفل بزواج 10 فتيات يتيمات.



وأشار المنسق الإعلامي، إلى أن "مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر إحتياجا فى مصر"، أطلقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في عام 2014، بالتعاون مع وزارة الإستثمار والتعاون الدولي وجمعية الأورمان الخيرية تحت رعاية صندوق تحيا مصر، بهدف دعم العمل الخيري الأهلي وإغاثة القرى الفقيرة والارتقاء بمستوى معيشة هذه الأسر.



وقال ضياء أنور، مدير مشروعات جمعية الأورمان بمحافظة بنى سويف، إنه تم إعادة إعمار وتأهيل المنازل المتهالكة بها، حيث تم داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة وتعريش المنزل، وتم تركيب السيراميك والأرضيات لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية، إضافة إلى فرش المنازل بالأثاثات اللازمة.



وأكد المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، أن الدولة تضع المواطن البسيط وتوفير احتياجاته على قمة أولوياتها، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يكلف الحكومة بالاهتمام بالمواطن البسيط وتحسين مستوى معيشته.



وأشار المحافظ إلى أهمية المشاركة المجتمعية من خلال تكاتف وتضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية لخدمة المجتمع، مشيدًا بالدور الذي تلعبه المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية المشاركة في تطوير وتحسين الخدمات والمرافق بما يساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالقرى والمناطق النائية.

