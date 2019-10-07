زيدان يصدم فينسيوس جونيور

لم ينجح فينيسيوس في جعل نفسه جزءًا ثابتًا من خطط زين الدين زيدان في ريال مدريد وتم استبعاد البرازيلي من غرناطة لإفساح المجال أمام خاميس.





طلب زيدان عدم سؤاله عن قلة الثقة بالبرازيلي ، لكن الحقيقة هي أن اللاعب لعب فقط 313 من 900 دقيقة لعبها ريال مدريد هذا الموسم.





توقع النادي أن يكون الشاب قد ساهم أكثر الآن ، لكنه لم يكسب ثقة زيدان كاملة.





في هذا الوقت من العام الماضي بالكاد شوهد فينيسيوس من قبل الفريق الأول ، لعب فقط 12 دقيقة , لكن انفجاره اللاحق أثار الإثارة في وقت مظلم بالنسبة إلى لوس بلانكوس.





الآن ، رغم ذلك ، لم يلعب دقيقة واحدة في آخر جولتين من الدوري الاسباني، وراقب من المدرجات يوم السبت.





يعمل زيدان مع فينيسيوس يوميًا في فالديباس ، لكنه لم يكن قادرًا على إيجاد طريقة لإلحاقه بفريقه ، وهو ما يقول أكثر مما يثق به المدرب أبدًا عن ثقته في ذلك.