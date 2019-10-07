زيدان يلقي بنجم ريال مدريد إلى الطريق المظلم

سلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على نجم ريال مدريد والذي يعيش أجواء صعبة بسب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة ماركا في تقرير لها اليوم: "فينيسوس جونيور، مسألة ثقة، ينتظر منه النادي الكثير هذا الموسم، لكن اللاعب لا يحظى بالاستمرارية، وليس هناك دليل أقوى من وضعه خارج القائمة في لقاء غرناطه حين فضل زيدان إقحام رودريجو مكانه، لم يشترك سوى في 313 من أصل 900 دقيقة".

وتابعت: "ما زال الكثيرون يرون أن اللاعب يملك قدرات هائلة ولا يحتاج سوى للوقت لكي يظهرها، لكن مشاهدة ما يقوم به فالفيردي والذي أظهر ردة فعل رائعة بفضل الثقة التي منحها زيدان له، يُظهر أن المسألة قد تكون افتقاره للثقة".

وواصلت: "بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي يبدو وضع فينيسوس أفضل، لكن انفجاره الموسم الماضي رفع من سقف التوقعات تجاهه، ومع ذلك فقد غاب عن المشاركة في آخر مباراتين في الليجا".

واستكملت: "يتحدث زيدان مع الشاب البرازيلي بشكل دائم، لكنه لم يجد بعد التوليفة المناسبة لاستخراج أفضل ما لديه، ويظهر اللاعب فاقدا للثقة في كل مباراة".

واختتمت: "دموعه أمام أوساسونا كانت مجرد ترويح ذاتي مؤقت، لأن الواقع أن اللاعب ما زال بعيدا عن التطور الذي كان متوقعا".