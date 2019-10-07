اليمن: قصف حوثي يواصل حصد أرواح المدنيين بتعز

أعلنت مصادر يمنية، تواصل القصف الحوثي على مناطق آهلة بالسكان في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.

وفي التفاصيل، استشهد مدنيان وأصيب 4 آخرون جراء سقوط قذائف مدفعية أطلقتها ميليشيات الحوثي، على أحياء سكنية في مدينة تعز.

وأكدت مصادر محلية أن الانقلابيين قصفوا بأربع قذائف هاون من مواقع تمركزهم في شارع الخمسين، منطقة بئر باشا السكنية غربي تعز، طبقاً لموقع "العربية نت".

كما سقطت القذائف في الأحياء السكنية المحيطة بنادي الصقر الرياضي في بئر باشا، ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين، بينهم اثنان في حالة خطرة، بحسب المصادر التي أشارت إلى نقل المصابين إلى مستشفى البريهي لتلقي العلاج.

وتفرض ميليشيات الحوثي، حصاراً خانقاً على تعز منذ أربع سنوات، وتشن بشكل متكرر عمليات قصف تستهدف الأحياء المكتظة بالسكان في المدينة، وارتكبت عدداً من المجازر بحق الأهالي راح ضحيتها عدد من المدنيين الأبرياء، بينهم نساء وأطفال.

تحالف عربي

وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن.

عملية السهم الذهبي

بدأت قوات التحالف منذ 14 يوليو بعملية برية في عدن أطلق عليها اسم "عملية السهم الذهبي"، حيث شاركت قوات يمنية تدربت في السعودية في القتال الميداني، بغطاء بحري وجوي من التحالف، ودخلت القوات عن طريق البحر مدعومة بمئات العربات المدرعة والدبابات التي قدمتها السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأستطاعت إخراج الحوثيين من عدن وأجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية لحج والضالع وشبوة وأبين. وتوقفت تلك القوات في حدود محافظة تعز ومحافظة البيضاء، وتقدمت قوات أخرى قادمة من السعودية في شمال اليمن وأستعادت السيطرة على أجزاء واسعة من محافظتي مأرب والجوف.



