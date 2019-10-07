تستهدف 120 ألفا.. انطلاق المرحلة الثانية من "نور حياة" في 331 مدرسة ببني سويف (صور)
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:26 ص
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احمد فتحي الدسوقي
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أعلن المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "نور حياة" لطلاب المدارس، والتي ينفذها صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجراء الكشف الطبي على المواطنين وتلاميذ المدارس للحد من ضعف وفقدان الإبصار.
وأكد المحافظ، في بيان له، أهمية المبادرة التي تعتبر رسالة أمل للمواطنين الذين يعانون من مشكلات مرضية في الإبصار، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف علاج أمراض العيون بالإضافة إلى تجفيف منابع المرض، حيث تستهدف المبادرة المسح الطبي لتلاميذ المدارس وتوفير العلاج الدوائي أو الجراحي للمرضى.
وأشار البيان، إلى أن المحافظ أعطى إشارة بدء المرحلة الثانية من المبادرة بمدرسة السيدة عائشة الابتدائية بنات بمدينة بني سويف، في حضور سهام يوسف، وكيل مديرية التربية والتعليم، والمحاسب وجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة بني سويف، حيث قام فريق طبي يضم نخبة متميزة من استشاري وأخصائي طب وجراحة العيون بالكشف على تلاميذ المدرسة بالوحدة الطبية المتنقلة لتحديد مدى احتياجهم للعلاج.
وصرح المحافظ، بأن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "نور حياة" لتلاميذ االمدارس الإبتدائية،تسهتدف الكشف على 120 ألف تلميذ وتلميذة في 331 مدرسة بواقع 60 ألف تلميذ في كل فصل دراسي "تيرم" على مستوى المحافظة، حيث يتم الكشف وتوفير العلاج والتظارات بالمجان، فيما يتم تحويل الحالات التي تحتاج للتدخل الجراحي إلى المستشفيات، موجها بتوفير التسهيلات اللازمة للاستفادة من المبادرة الرئاسية التي استأنف صندوق تحيا مصر تنفيذها في المدارس الابتدائية "اليوم" بعدد من محافظات الجمهورية منها بني سويف، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية والتربية والتعليم ومديرية الصحة بالتنسيق الكامل مع الصندوق لتحقيق أكبر استفادة من المبادرة وتحقيق المستهدف بالكامل.
وأوضح البيان، أن مبادرة "نور حياة" بالمدارس، تستهدف إجراء الكشف الطبى لتلاميذ المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية، على 4 مراحل وتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف اصابتهم، حيث تتراوح نسبة الإصابة بين 10 و20 % بين التلاميذ، وتم توفير 5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبي على العيون، حيث تتضمن كل وحدة جهاز إختبار مستوى النظر، جهاز المسح الطبي "موبايل فيجن" جهاز كشف الشبكية وقاع العين "سلايت لامب" وجهاز الكشف الالكتروني"ريفركتور" وجهاز قياس العدسات"ديجتال لينز ميتر" لضمان توفير كشف طبي متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجانًا للمواطنين.
وذكر البيان، أن صندوق تحيا مصر قد رصد مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المبادرة، لإجراء الكشف الطبي لنحو 2 مليون مواطن، و5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، فضلا عن تسليم مليون نظارة طبية للتلاميذ، ونصف المليون نظارة لكبار السن، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، و15 ألف عملية مياه زرقاء مجانا، كما قام الصندوق بفتح حساب خاص لإستقبال المساهمات في المبادرة رقم (037037) مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الإستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن (15118).
وأكد المحافظ، في بيان له، أهمية المبادرة التي تعتبر رسالة أمل للمواطنين الذين يعانون من مشكلات مرضية في الإبصار، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف علاج أمراض العيون بالإضافة إلى تجفيف منابع المرض، حيث تستهدف المبادرة المسح الطبي لتلاميذ المدارس وتوفير العلاج الدوائي أو الجراحي للمرضى.
وأشار البيان، إلى أن المحافظ أعطى إشارة بدء المرحلة الثانية من المبادرة بمدرسة السيدة عائشة الابتدائية بنات بمدينة بني سويف، في حضور سهام يوسف، وكيل مديرية التربية والتعليم، والمحاسب وجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة بني سويف، حيث قام فريق طبي يضم نخبة متميزة من استشاري وأخصائي طب وجراحة العيون بالكشف على تلاميذ المدرسة بالوحدة الطبية المتنقلة لتحديد مدى احتياجهم للعلاج.
وصرح المحافظ، بأن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "نور حياة" لتلاميذ االمدارس الإبتدائية،تسهتدف الكشف على 120 ألف تلميذ وتلميذة في 331 مدرسة بواقع 60 ألف تلميذ في كل فصل دراسي "تيرم" على مستوى المحافظة، حيث يتم الكشف وتوفير العلاج والتظارات بالمجان، فيما يتم تحويل الحالات التي تحتاج للتدخل الجراحي إلى المستشفيات، موجها بتوفير التسهيلات اللازمة للاستفادة من المبادرة الرئاسية التي استأنف صندوق تحيا مصر تنفيذها في المدارس الابتدائية "اليوم" بعدد من محافظات الجمهورية منها بني سويف، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية والتربية والتعليم ومديرية الصحة بالتنسيق الكامل مع الصندوق لتحقيق أكبر استفادة من المبادرة وتحقيق المستهدف بالكامل.
وأوضح البيان، أن مبادرة "نور حياة" بالمدارس، تستهدف إجراء الكشف الطبى لتلاميذ المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية، على 4 مراحل وتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف اصابتهم، حيث تتراوح نسبة الإصابة بين 10 و20 % بين التلاميذ، وتم توفير 5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبي على العيون، حيث تتضمن كل وحدة جهاز إختبار مستوى النظر، جهاز المسح الطبي "موبايل فيجن" جهاز كشف الشبكية وقاع العين "سلايت لامب" وجهاز الكشف الالكتروني"ريفركتور" وجهاز قياس العدسات"ديجتال لينز ميتر" لضمان توفير كشف طبي متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجانًا للمواطنين.
وذكر البيان، أن صندوق تحيا مصر قد رصد مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المبادرة، لإجراء الكشف الطبي لنحو 2 مليون مواطن، و5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، فضلا عن تسليم مليون نظارة طبية للتلاميذ، ونصف المليون نظارة لكبار السن، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، و15 ألف عملية مياه زرقاء مجانا، كما قام الصندوق بفتح حساب خاص لإستقبال المساهمات في المبادرة رقم (037037) مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الإستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن (15118).
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